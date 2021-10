L’Aeroclub obre una línia de formació en mecànica d’aeronaus

A partir de l’any vinent, l’Aeroclub Barcelona-Sabadell iniciarà una nova línia de formació en el sector aeronàutic. Per primera vegada, a Sabadell –només s’ofereix a El Prat– hi haurà la possibilitat de formar-se en mecànica d’aeronaus a través d’un cicle formatiu de grau superior: “És un sector i un ofici amb molta ocupabilitat. Volem donar una resposta a les necessitats que té el mateix sector i a les companyies”, explica Paco Gil, director responsable, mentre afegeix que “volem donar resposta a gent que no vol estudiar una carrera universitària i vol desenvolupar una activitat professional, amb la possibilitat de cursar en un futur el grau d’enginyeria aeronàutica”.

Segons un estudi de Global Market Forecast 2020 d’Airbus, durant les dues pròximes dècades es necessitaran més de 135.000 tècnics en aeronàutica a tota Europa.

Al cicle formatiu, obert, de moment, a vint-i-cinc alumnes –es treballa per aconseguir el concert educatiu– hi podrà accedir tothom que hagi superat el batxillerat, disposi d’un títol de grau superior en formació professional, una titulació universitària o que hagi superat les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys. També es podrà cursar sempre que se superi una prova d’accés i tenir més de dinou anys.

L’objectiu del cicle formatiu és formar professionals en el manteniment programat i correctiu dels motors, cèl·lula i sistemes mecànics, hidràulics, neumàtics i elèctrics de l’avió amb motor de pistó tant en línia com en hangar, així com participar en els processos de fabricació i embalatge de components, seguint la normativa vigent.

Tanmateix, hi haurà col·laboracions amb empreses del sector, com per exemple Heliswiss, referent en el servei de reparació d’helicòpters, qui oferirà part de les seves instal·lacions per realitzar pràctiques formatives i formació als alumnes: “L’Aeroclub ha de ser el centre de referència de tota la formació que va més enllà de volar i que estigui vinculada al sector aeronàutic”

‘Hub’ aeronàutic

Amb la creació d’aquesta nova línia formativa, la creació del hub aeronàutic a l’Aeroport de Sabadell agafa més sentit que mai, amb l’objectiu de convertir l’aeròdrom en un centre de referència en innovació aeronàutica i aeroespacial de l’Estat.

Publicitat