L'estranya pintada que critica l’exposició ‘Voguing’

El Casal Pere Quart es va despertar amb una pintada en una de les seves vidrieres. “Las mujeres trans no somos esto, Sara”. La pintada critica així l’exposició Voguing, inaugurada el dijous passat. La pintada sembla mostrar el desacord sobre com es representen les dones transsexuals en aquesta exposició. Malgrat tot, sembla un missatge extemporani, tenint en compte que la mostra parla d'un corrent artístic i sembla que pretengui categoritzar tot el col·lectiu LGTBIQ+.

La pintada va ser netejada pel centre cultural. No sembla clar si el missatge està signat per una dona trans de nom Sara o s'adreça a alguna persona en concret, responsable de l'exposició.

L'artista eivissenca autora de l'exposició, La Skimal, sí que ha donat per fet que rep un missatge signat per Sara i se li ha adreçat en una carta pública que ha publicat a les seves xarxes socials.

"No crec que hi hagi res en el meu treball perquè et puguis arribar a sentir ofesa, està fet des de l'amor, sensibilitat i respecte més absolut a tota la comunitat, donant cabuda a totes les identitats i diversitats possibles i centrat en el que significa el voguing avui", explica La Skimal, qui dijous passat va visitar Sabadell per inaugurar la mostra.

La Skimal també assenyala com a "molt trist" que en massa ocasions senti les baralles i menyspreus que hi ha entre les persones del col·lectiu, "que en comptes d'abraçar les diferències i crear una unitat més forta, s'ataquen i creen conflicte".

La fotògrafa es mostra comprensiva i entén que darrere la voluntat de fer aquesta pintada existeix "l'empipament i ràbia d'una persona que està sent fotuda per aquesta societat que només accepta el binarisme com una norma". Però també s'adreça a l'autora per dir-li que "hi ha moltíssima feina, amor, sensibilitat i respecte darrere d'aquesta vidriera" [en referència a la tacada amb esprai]. "Així que si necessites expressar-te, hi ha altres maneres", conclou, abans d'enviar-li "tota la llum".

Publicitat