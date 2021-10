El rastre de la pobresa post-Covid a Sabadell: l’aliment i la llar

El Joan és una de les cares visibles de l’impacte econòmic de la Covid. Fa mesos que no troba feina, i tira la seva família endavant amb una pensió de 450 euros mensuals. Fa malabars amb l’ajuda quinzenal de la Creu Roja i l’almoina –menjar o diners– que recull a peu de carrer. El seu cas no és aïllat. La Covid ha agreujat les necessitats bàsiques de la majoria de persones que acudeixen als serveis socials. L’alimentació, les despeses de la llar i les beques escolars són les principals necessitats que detecta ara Creu Roja Sabadell i Càritas Diocesana de Terrassa a la nostra ciutat.

En un balanç que fan les entitats, coincidint amb el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa, consideren que “ha estat un cop dur” per a moltes persones, tot i que les atencions actuals s’allunyen dels primers registres de la pandèmia. La Covid ha impactat sobre les butxaques de molts sabadellencs. Però ara la incidència social del virus també retrocedeix: “Hi ha gent que s’ha recuperat del sotrac i d’altres que ja han passat als canals habituals dels serveis socials. Res a veure amb l’allau dels primers mesos”, destaquen des de la Creu Roja.

Un 14%, en risc de pobresa

Cada sabadellenc té una renda bruta anual de 13.812 euros l’any 2020, de mitjana. Uns 2.200 euros menys respecte a l’any 2019, un indicador més de l’impacte econòmic de la pandèmia, segons els registres del CIESC. També la Renda Bruta Familiar l’any passat disminuïa un 12,64%. En termes absoluts, les famílies han passat de disposar de 3.423.451 euros el 2019 a 2.290.670 l’any Covid, segons l’estimació del CIESC. Bé perquè els ingressos de les famílies s’han vist reduïts a causa dels ERTO o bé perquè s’ha perdut el lloc de feina.

Un 14,8% dels sabadellencs viuen per sota del llindar de la pobresa: uns 31.000 veïns tenen una renda inferior als 11.365 euros anuals, segons les últimes dades disponibles de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del 2018. La població sabadellenca per sota del llindar de la pobresa està per sobre de Barcelona (12,9%), però molt per sota de municipis com Hospitalet del Llobregat (18,3%) o Badalona (17%). Aquests registres, però, encara no tenen en compte els efectes de la Covid.

Tot i això, no totes aquestes persones s’han vist abocades a recórrer als serveis socials. En concret, durant l’any Covid es van atendre 13.900 persones (+12% respecte al 2019) i Acció Social va fer un total de 68.000 intervencions. El Rebost Solidari va arribar a atendre 2.600 famílies, molt per sobre de les 1.800 intervencions que assumeix actualment.

Un 40% reclamen aliment

Durant el primer any de la Covid-19, la Creu Roja a Sabadell ha atès 15.997 persones en ajuda humanitària, una xifra que ha escalat un 72% respecte a l’any 2019. En el cas de Càritas, les atencions durant l’any passat van créixer un 15%, i pràcticament vuit de cada deu persones van rebre ajuts directes per necessitats bàsiques.

4 de cada 10 famílies ateses per Creu Roja han demanat ajuda alimentària per primera vegada. La presidenta de Creu Roja Sabadell, Montse Font, destaca que “preocupa la inseguretat alimentària a algunes llars de la ciutat”. De fet, “quan una família no pot fer front a certes despeses, no es pot garantir una correcta alimentació dels seus membres”. Un dels perfils amb els quals s’han topat les entitats del tercer sector són famílies que no poden fer front a les despeses de la llar –lloguer i subministrament elèctric– i prioritzen l’alimentació de la llar. També el sensellarisme és una de les potes de la crisi.

Una dada ara estabilitzada: el servei diürn de Càritas continua atenent una trentena de persones cada dia. Unes xifres que s’apropen a l’escenari pre-pandèmia. La presidenta de l’entitat a Sabadell, Rosa Roig, alerta que “encara hi ha molta demanda”, però també afirma que Càritas ha fet actuacions puntuals a famílies que no l’havien necessitat fins aleshores i “ara han sortit de la roda”.

Més atencions als serveis socials

La pandèmia ha impactat contra les necessitats d’un 6,4% de sabadellencs. L’any de la pandèmia se saldava amb un increment del 40,7% de les ajudes dels serveis socials bàsics a la ciutat, que es van fer especialment notoris els mesos de maig del 2020 (4.312 actuacions), amb un increment interanual del 69% i, juny (4.276), quan les ajudes van escalar un 64%. El mes de març, però, els efectes de la pandèmia es deixaven entreveure, coincidint amb la declaració de l’estat d’alarma i les restriccions en la mobilitat.

Però això ja és passat: “La majoria dels usuaris que van entrar el 2020 ja han sortit de la roda dels serveis socials”, destacava Eloi Cortés, en una entrevista al D.S. el passat mes de juliol. No es preveu un nou boom d’atencions a Sabadell. Però encara han de donar resposta a casos com el del Joan.

