Vimusa cedeix a Sabadell els terrenys privats de Can Deu

Vimusa ha acordat cedir més de 90.000 metres quadrats del barri de Can Deu a l'Ajuntament de Sabadell. Els terrenys, fins ara privats, passen a convertir-se de titularitat municipal després que així ho hagi aprovat avui el consell d'administració de Vimusa. De fet, el ple municipal d'octubre del 2018 –fa tot just tres anys– aprovava aquesta cessió gratuïta, que s'ha acabat materialitzant avui.

Part de les zones interiors del barri de Can Deu han estat privades des del naixement d'aquest barri. Can Deu s'edificava el 1969 de la mà de Vimusa, tot i que no es va entregar als seus habitants fins al 1973. L'empresa municipal d'habitatge va quedar com a propietària de tots els espais comuns. Vials, places interiors del barri –com és el cas d'Acàcies o de la plaça dels Castanyers, entre d'altres– i aparcaments que han estat d'ús públic però de titularitat privada. I això havia aixecat nombroses reivindicacions veïnals durant anys.

Els residents del barri, doncs, han hagut de fer aportacions extres per cobrir el manteniment del seu barri. No fa gaire, es van encarregar de pintar i reparar una plaça interior del barri de Can Deu. Tot i això, aquesta no és una realitat aïllada a Sabadell. També passa a altres punts de la ciutat, com una zona de plaça d’Espanya, un espai de Sant Julià o la plaça de Les Termes, a tall d'exemple.

