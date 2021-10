L’admiració cap al pont de la Salut

El pont de la Salut, que passa per sobre del riu Ripoll i enllaça Sabadell amb el Santuari de la Mare de Déu de la Salut, és part del patrimoni de la ciutat. Rosa Renau, veïna del barri de Sol i Padrís, va sortir dilluns a passejar pel rodal i va passar-hi per sota. Va quedar sorpresa de la seva grandària, ja que la sabadellenca feia anys que no sortia a caminar per aquella zona.

“Em sembla realment bonic, més enllà que sigui un pont històric de Sabadell. Ara aniré més per la zona del riu Ripoll per poder veure’l”, explica la Rosa. De fet, ella assegura que és el seu punt de referència del rodal: “Un cop arribo a sota del pont, ja tinc la sensació que puc tornar cap a casa. No cal caminar més estona”, afirma.

Dit això, l’element arquitectònic va ser construït entre els anys 1862 i 1863 per continuar la carretera de Sabadell fins a Caldes de Montbui, la C-1413a. Va ser projectat per l’enginyer Elzeari Boix i va ser construït per Josep Antoni Obrador Poch. “Està molt ben fet. Fins i tot hi ha tubs que filtren l’aigua quan plou per evitar inundacions al pont. Aquesta aigua, de fet, després baixa cap al riu. Em sembla una obra arquitectònica molt precisa”, expressa Rosa Renau.

D’altra banda, la Rosa també s’ha fixat en les set arcades de mig punt que formen el pont, que té una llargada de 132 metres. Cadascuna de les arcades fa 17,15 metres d’alçada i 5,20 d’amplada. També tenen elements decoratius que les fan més atractives. “El pont sencer és molt agraït de veure”, afegeix Renau.

Es podria dir que juntament amb l’arribada del tren a Sabadell l’any 1855, la construcció del pont va contribuir a millorar substancialment la xarxa de comunicacions de l’època. Avui dia, el pont segueix sent bàsic per a la connexió de Sabadell amb el Santuari de la Salut.

