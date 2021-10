La nova il·luminació LED ja s'ha instal·lat en un 85% dels carrers previstos

La instal·lació de punts de llum LED ja s'ha fet al 85% dels carrers previstos i el projecte de renovació de l'enllumenat encara la recta final. L'Ajuntament de Sabadell ha donat a conèixer aquesta dada coïncidint amb el Dia Internacional de l'Estavi d'Energia.

El consistori vol afavorir l'estalvi i l'eficiència energètica i promoure energies netes i renovables. Per això invertirà un total d'11,4 milions d'euros per renovar 17.502 punts de llum de la ciutat i instal·lar-hi LEDs. El 90% de punts de llum del municipi (27.119 de 29.991) seran d'aquestes característiques. A hores d'ara aquesta actuació ja s'ha fet en més de 15.000 casos, repartits per més de 720 carrers de tota la ciutat, que han guanyat més potència lumínica en comparació amb les bombetes que es feien servir tradicionalment fins ara.

La previsió municipal és que d'aquesta manera es puguin reduir 1.638 tones de CO2 anuals i comportarà un estalvi de 5,1 milions de kwh/any. Econòmicanent, la previsió és que s'estalviïn més de 926.000 euros cada any. També suposarà un estalvi pel què fa als recanvis, ja que la durada mitjana d'un llum LED és de 10 anys o 40.000 hores i la d'una bombeta de vapor de sodi, d'entre 3,5 i 4 anys. La reposició de l'enllumenat va a càrrec de la unió temporal d'empreses Aluvisa i FCC.

Altres accions

En els pròxims mesos les escoles bressol municipals Arraona, Can Llong, Espronceda i Joaquim Blume estrenaran un sistema de refrigeració eficient, que haurà suposat una despesa total de 278.000 euros, als quals se sumaran sensors per gestionar de forma automàtica sistemes com la calefacció i la refrigeració. I la ciutat també disposarà en els pròxims anys de sensors de la qualitat de l'aire i acústica. Pels dos darrers projecte s'invertiran prop de 600.000 euros, la meitat dels quals aproximadament es vol finançar amb fons europeus FEDER-EDUSI.

En aquesta línia, l'Ajuntament també invertirà 184.500 euros per instal·lar plaques fotovoltaiques a diverses escoles i equipaments.

