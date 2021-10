Tutto Italia, la marca sabadellenca que competeix amb Casa Tarradellas

Sabadell té una empresa que competeix amb marques com Casa Tarradellas, Gallo i Président. Es tracta d’Italian Foods Ibérica, start-up que va néixer fa menys de tres anys. Sota la marca Tutto Italia, ven productes d’importació italiana tradicionals –pasta, pizzes, embotits i formatges– a les grans superfícies i supermercats. Per tant, actua com a intermediari i no ven directament als petits comerciants ni al consumidor final.

La companyia, amb les oficines al centre d’empreses industrials del polígon de Can Roqueta, té quatre socis, tres italians i un català, Daniel Del Barco, qui també és el director general. Del Barco ja havia format part d’una empresa que es dedicava a la importació de productes italians, Hispano Italiana, però va decidir crear Italian Foods Ibérica per fer un pas més. “Volia emprendre una nova iniciativa i després de més de 20 anys d’experiència en el sector, tenia ganes de provar coses noves”, explica Del Barco.

Dit això, l’empresa sabadellenca ven actualment els seus aliments a supermercats com BonÀrea, DIA, El Corte Inglés o Carrefour. El director general posa èmfasi en la diferenciació dels productes de Tutto Italia respecte als de la competència. “Oferim aliments d’alta qualitat, però també un servei pràctic. Per exemple, la nostra pasta es pot coure en només 4 minuts i les pizzes es fan al forn amb menys d’un quart d’hora”, expressa. Del Barco creu que és bàsic que el producte sigui pràctic. “Tenim poc temps i no volem estar cuinant molt de temps”, opina.

D’altra banda, la companyia ha començat a explorar noves vies de futur. Ja ha començat a organitzar foodtrucks oferint els seus productes per a esdeveniments i fa menys de tres mesos ha creat Tutto Italia Club, una comunitat pròpia de consumidors. “Paguen un preu fix i nosaltres els enviem productes mensualment, perquè ens donin la seva opinió. D’aquesta manera, podem fidelitzar el consumidor final, ja que quan vagi a fer la compra, la pizza i la pasta que comprarà serà de Tutto Italia”, pronostica Del Barco.

Italian Foods Ibérica preveu facturar aquest any més de tres milions d’euros i mig. La previsió dels socis és que de cara a finals de l’any vinent la xifra s’apropi als cinc milions.

