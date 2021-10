Novembre brutal

[Per Tona Codina, publicista i consultora de comunicació]

Marit, company/a, amant, pare, mare, fill, filla, amic o amiga de la dona emprenedora que tens a prop: aquest article va per tu.

Tens a prop una dona que no porta capa però es guanya la vida amb el seu propi negoci? Tot i els grans esforços que fa per conciliar la vida laboral i familiar, l’empresa funciona bé? Veus als seus ulls la passió per la feina ben feta? Té un comptador d’hores que ha donat tres voltes al marcador i segueix voltant insaciable? La pasta entra i la cosa tira. No tant com ella voldria, potser, però cada cop millor. És l’heroïna que admires i sobre la que avui et vull demanar una cosa. És un favor, d’entrada, per al proper mes.

M’ha arribat que aquest mes de novembre a Sabadell tindrà lloc el Mes de l’Emprenedoria, un programa d’activitats molt potents enfocades a professionals com ella i li agradaria poder-hi treure el cap. Més que això. Li agradaria participar-hi plenament; l’oferta no té preu i vindran experts de primera. Més d’una activitat per dia de mitjana, on s’és vist? S’hi està implicant la plana major empresarial de la ciutat i els voltants, des de Sant Quirze, fins a Barberà. De fet, ella també forma part d’alguna comissió organitzadora. Entrar i sortir, vibrar, aprendre, explicar-se i acabar rendida de tants contactes que ha fet al networking creatiu. És com una súper fira per a pimes i emprenedors però dura un mes i sense sortir de Sabadell. Més fàcil impossible. I a sobre ara ja, moltes propostes en format presencial, que ja tocava. I com els corredors de llargues distàncies (els emprenedors ho som), aquesta dona necessita un equip. I, ja ho saps, tu en formes part, ni que sigui per proximitat. Què t’he de dir. Per això t’he triat per explicar-t’ho i demanar-te que l’ajudis a poder-hi anar. Que no sigui que no s’atreveix a fer-te la petició i desisteix de venir, va, que la cosa val mooolt la pena i el programa d’activitats serà impressionant.

Potser ella, entre factures i comandes, encara no ho té gaire present. De fet, tot just dimecres que ve es farà la roda de premsa de presentació, però jo ja m’avanço perquè li puguis mostrar total disposició a quedar-te amb els nanos els dies que fan els tallers que més li interessen o que siguis tu qui els va buscar a bàsquet, a anglès o al rocòdrom. I t’encarreguis de fer el sopar. I ja de passada pleguis la roba que ha quedat per plegar, que li encantarà i serà una bona sorpresa. T’aviso que la setmana següent tindrà molts altres actes espectaculars, com l’Onion Next Stars organitzat per la Xarxa Onion, o la sessió sobre com aplicar les noves tendències comercials a l’empresa. Doncs per això, activa la Thermomix a sac i aquí no ha passat res. Comença’t a entrenar, tens temps, assaja receptes i sincronitza el Varoma amb el vas perquè cuinin alhora.

Si no vius amb ella, una oferta de tapers congelats per a la darrera setmana o un pack de cangurs gratis a finals de mes tampoc estarà gens malament.

Amic, amiga, parent d’emprenedora, abans et deia que era un favor per a un mes vista. La cosa es remataria la primera setmana de desembre, que hi haurà la cloenda amb un sopar fantàstic. Equival al sopar de Nadal. Per a molts emprenedors a Sabadell, és com el sopar d’empresa, insubstituïble.

I ja de passada, després de l’experiència en mode tribu que s’ajuda, seguim així, que l’entrenament ho haurà valgut, haurà estat enriquidor per a tots i ho podeu fer extensiu al nou dia a dia, hi estareu tots entrenats. Els uns a donar i els altres a saber rebre. No sé quin és el teu cas, potser cal canviar els gèneres, aquí. De tota manera, dit està. Sempre vostra.

