La UE Sabadellenca empata en el 90’ en el derbi de Segona Catalana (2-2)

La confiança ho és tot. Creure és poder. I sinó, que li ho diguin a la UE Sabadellenca, que en finalitzar la primera meitat ha vist tot en contra amb aquell 0-2 parcial amb el qual hem arribat al descans. La Escola de Futbol Barbera Andalucia ha sortit amb tot en els primers 45’ i a la mitja hora de joc ja s'ha posicionat amb un avantatge de dos gols després d'un doblet d'Antonio Garcia. El conjunt local s'ha vist molt tocat i la primera part ha finalitzat amb un resultat que ha semblat per un moment irreversible.

No obstant això, molt lluny de ser un partit finalitzat, la segona part ha estat un vendaval sobre la porteria visitant. La Sabadellenca ha fet mèrits més que suficients per a acabar empatant i fins i tot per a emportar-se els tres punts. Per la seva part el Barberá no ha sabut oferir molt de joc col·lectiu i d'atac després d'una primera meitat amb una efectivitat que sense dubtes s'ha anat diluint.

El no deixar de creure ha portat als locals cap a l'empat: primer en el 53’ Javier Gómez Díaz i a falta d'un minut per a la conclusió del partit, a través d'un gol de Sergi Hernández Mas, la UE Sabadellenca ha pogut esgarrapar un punt en el derbi d'aquest grup 5 de Segona Catalana. No obstant, tots dos equips hauran de revertir aquest inici de lliga en el qual han pogut obtenir tant sols 4 punts en aquests 4 primers partits.

