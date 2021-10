Calma tensa en el Centre d'Esports i sensació d'ultimàtum per Antonio Hidalgo

La dolorosa derrota a l'Estadi Balear, sobretot per la manera que es va produir, amb una pèssima imatge de l'equip a la primera part, ha tornat a encendre tots els llums d'alarma al Centre d'Esports. Les dures declaracions d'Antonio Hidalgo a la roda de premsa, qualificant "d'inacceptable" l'actitud dels seus homes en els 45 minuts inicials, i la posterior reunió del tècnic amb el portaveu del grup inversor i ara màxim accionista del club, el sabadellenc Pau Morilla-Giner, propicien un clima enrarit i d'incertesa.

La trobada entre el tècnic i Pau Morilla-Giner, que va estar acompanyat per un altre component del grup inversor estranger a Palma, es va produir a la mateixa gespa de l'Estadi Balear. Després de la lamentable imatge de l'equip era inevitable la possibilitat d'alguna decisió dràstica encara que l'absència del president del Consell d'Administració, Esteve Calzada, ho feia difícil. Així va ser. Res va transcendir per part dels protagonistes, però s'intueix una calma tensa a l'entorn arlequinat i no es descarten més reunions durant la setmana per part de la cúpula del club i l'àrea esportiva.

De moment, la continuïtat d'Antonio Hidalgo no perilla de cara al pròxim partit contra l'UCAM Múrcia de diumenge que ve a la Nova Creu Alta (17 h), però és evident que els números juguen en contra del tècnic: una única victòria en 9 jornades i el '7 de 27' significa un bagatge pobríssim per un equip dissenyat per lluitar pel retorn al futbol professional. Ara per ara, l'objectiu més immediat és sortir de la zona de descens que actualment ocupa el Sabadell. Cert que també que sis dels rivals en aquest tram inicial del calendari ocupen les set primeres posicions de la taula.

Ara el camí sembla que es suavitza una mica, però l'equip jugarà sota pressió i es respira aire d'ultimàtum, sigui diumenge davant el conjunt murcià o com a punt límit, en el posterior desplaçament al Municipal de Cornellà. A l'etapa d'Esteve Calzada s'han produït dues destitucions: Toni Seligrat després de fer 26 punts sobre 60 -amb altres motius extraesportius pel mig- i Kiko Ramírez, amb un '7 de 33' que gairebé desemboca en el descens a Tercera Divisió. Precisament Hidalgo va ser el substitut aconseguint una agònica salvació a Olot. Ara el tècnic de Canovelles travessa el seu moment més complicat a la banqueta arlequinada.

