La legitimitat perduda

[Per Gabriel Fernàndez, portaveu d'Esquerra Republicana]

El dimarts 2 de novembre es farà efectiva al ple de l’Ajuntament de Sabadell la dissolució del grup municipal de Podem. Un fet que, com el lector comprendrà, no és trivial ni menor en la política local, tot i que alguns, evidentment, vulguin restar-ne importància. No és la meva intenció entrar en qüestions disciplinàries internes d’altres partits, però és pertinent analitzar quines conseqüències i derivades té aquest fet i com afecta el prestigi de la política i la governabilitat de la ciutat.

La decisió de la regidora Morell de no renunciar a l’acta obtinguda en les eleccions del 2019 al capdavant de la llista de Podem no ens sorprèn, i tampoc crec que sigui el fet rellevant a analitzar. El que sí que és un fet rellevant i que marca clarament a quin nivell es troba el llistó de l’alcaldessa, Marta Farrés, i de tots aquells que formen part activa del seu govern és la decisió de mantenir-la com a tinenta d’alcaldessa i de fer compte que aquí no ha passat res. Per què? Perquè, evidentment, per a alguns, preservar els 14 vots que donen estabilitat al govern actual (PSC, Junts i Morell) està per sobre de tot: és pura qüestió de supervivència i denota la seva concepció del poder i de la política.

És evident que el denominat Pacte de Concòrdia, que concernia el PSC i Podem, i que es va presentar com un acord de projecte de ciutat entre aquests dos partits, ja no existeix; és més, segons la informació que ha transcendit, seria una de les raons principals que haurien generat l’expulsió que hem comentat. De fet, l’alcaldessa ha ignorat la sol·licitud de la direcció del partit morat de retirar els càrrecs de govern i les competències assignades a la regidora que ha estat expulsada i que es nega a retornar l’acta. Per tant, aquest serà el primer cop en la història recent de la ciutat que un executiu municipal se sostingui per un edil no adscrit, la qual cosa obre un precedent no gaire recomanable i gens desitjable per a Sabadell. Una nova decisió poc exemplar de l’alcaldessa davant dels ciutadans, que la perceben amb claredat com una mostra més del desprestigi de la política. Som, doncs, davant la clara pèrdua de legitimitat democràtica del govern municipal actual.

I aquesta feblesa evident del PSC local només compta amb un únic partit aliat en aquests moments. Només li dona suport incondicional –i, de fet, només el sosté en el poder– Junts per Sabadell i el seu grup municipal. I la veritat és que no ho dic content: més aviat tot el contrari. I és que estic convençut que cadascun dels veïns que van confiar legítimament en Junts per Sabadell estan, si més no, desconcertats: posaria la mà al foc que mai s’haurien imaginat que els seus vots servirien per apuntalar els hereus del bustisme governant amb el PSC a Sabadell, al Consell Comarcal del Vallès Occidental i a la Diputació de Barcelona.

I davant d’aquest estat de la ciutat, Esquerra Republicana de Catalunya sabem que ens toca treballar i fer realitat un front ampli republicà a la ciutat, al qual es puguin incorporar totes les forces polítiques formades per gent honesta. Gent que vulgui construir un veritable projecte de ciutat compartit i d’àmplies majories, il·lusionant, agosarat i a l’altura del moment històric. Un projecte de ciutat per a un Sabadell capital i líder, basat en polítiques valentes i transformadores en tots els àmbits, de progrés econòmic i social, i compromès inequívocament amb el país i amb els seus drets i llibertats. Amb l’únic límit d’excloure’n els qui representen l’etapa més fosca i corrupta de la ciutat, de la qual van formar part; els qui ens demostren cada dia que no han canviat i que continuen aplicant les mateixes formes i receptes clientelars i de baixa qualitat democràtica apreses del seu mentor: Manuel Bustos.

Som aquí per ajudar a fer-ho: posarem el millor de nosaltres per fer-ho. I ho farem: Sabadell i la seva gent s’ho mereixen.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

