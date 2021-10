VÍDEO: L'Arxiu Històric recupera una pel·lícula original de la Festa Major del 1941

L'Arxiu Històric de Sabadell (AHS) ha posat a disposició dels sabadellencs un document inèdit fins ara coincidint amb el Dia Mundial del Patrimoni Audiovisual, que se celebra aquest dimecres 27 d'octubre. Es tracta d'una pel·lícula de 12 minuts en què es mostra com va ser la Festa Major del 1941.

La filmació permet veure l'abans i el després que ha viscut la ciutat des d'aleshores, en tots els àmbits. D'una banda es tracta d'imatges gravades entre el 31 de juliol i el 5 d'agost d'aquell any, en plena època franquista i quan aleshores la festa major no se celebrava el mes de setembre com ara.

En el vídeo es poden reconèixer diferents espais cèntrics i icònics de Sabadell, com la plaça de Sant Roc, on es veu l'església de Sant Fèlix i l'Ajuntament -amb la simbologia franquista i únicament la bandera preconstitucional a la façana-; la plaça del Dr. Robert o la Rambla -a l'altura del Casal Pere Quart, que va ser la seu de la Falange- i on hi havia la tribuna de les autoritats militars, civils i eclesiàstiques del moment. Les imatges mostren moments com la desfilada de carrosses, la cursa de bicicletes i la batalla campal de confeti i serpentines en què van participar les autoritats. Aleshores l'alcalde de Sabadell era Josep Maria Marcet i Coll.

La pel·lícula va ser un encàrrec municipal i estava perduda fins que l'any passat va arribar a mans de l'Arxiu Històric per mitjà d'una donació anònima. Des de l'Arxiu asseguren que està "excepcionalment ben conservada", com es pot veure en les imatges. La identificació del vídeo es va poder fer gràcies a comparar les imatges amb un reportatge fotogràfic de Pérez Molinos, també allotjat al fons de l'AHS. Per aquest enregistrament es van pagar 4.310 pessetes i 150 més en concepte de dietes per la persona que el va gravar (uns 27 euros al canvi actual).

