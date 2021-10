Il·lusionisme, aparicions i desaparicions, a la visita del Mag Lari a La Faràndula

Amb més de vint-i-cinc anys de trajectòria, el Mag Lari és un dels il·lusionistes més populars de Catalunya.

Amb un gran domini de la tècnica i un humor afiladíssim, el Mag Lari ha estrenat grans espectacles com Secrets, Splenda i Ozom, i ha participat en un gran nombre de programes de televisió i entregues de premis.

Encara més: també ha dirigit La gran ilusión, l’espectacle que més triomfa del Mago Pop.

En aquesta ocasió, el Mag Lari visita La Faràndula en un format íntim i proper. Serà aquest dissabte, 30 d’octubre, a partir de les 20 h (entrades a 9 euros).

L’espectacle Una nit amb el Mag Lari barreja màgia i humor i està adreçat a un públic familiar. També hi participa Lluc Perelló, a la interpretació.

25 anys

“Després de més de 25 anys fent funcions per tot arreu, m’adono que la meva vida és una gira constant i, en el fons, el que més m’agrada és estar sobre els escenaris, com més diversos millor, coneixent gent i llocs diferents, fent el que millor sé fer: il·lusionar i fer riure el públic”, assegurava el popular mag fa temps, a la presentació de l’espectacle.

El Mag Lari celebra així els seus 25 anys sobre els escenaris, tot assumint que tanca una “era” i un volum de les seves memòries. També assegurava que, a partir d’ara, buscarà realitzar “una màgia més moderna i contemporània”.

El Mag Lari també indica que li agrada molt el teatre, així com teatralitzar els números de màgia, tot apuntant que sempre intenta cuidar la presentació. I que potser al final supera l’efecte màgic. També assenyala que 25 anys després ja coneix el que ha anomenat com “la fórmula Mag Lari”, amb els seus jocs de mans i el tipus d’humor.

També reconeix que ha evolucionat, però ara fa uns quants anys que es troba al mateix lloc on era. “No en el resultat de l’empresa, sinó en el tipus d’exploració màgica”. Per això, ha apostat per “buscar una màgia més moderna i contemporània”.

Escola de màgia

D’altra banda, el Mag Lari també s’està dedicant a la docència. De fet, l’octubre passat va obrir la primera escola de màgia de Catalunya, a les instal·lacions de l’escola d’arts escèniques Aules (al Poblenou de Barcelona). L’escola comptarà amb un total de 80 places i s’oferiran lliçons per a infants i joves a partir de 7 anys i també per a adults. Els cursos que s’hi ofereixen costen entre 180 i 240 euros el trimestre.

A més d’oferir cursos d’iniciació a l’il·lusionisme tant per a nens com per a adults, l’escola també ofereix un curs de formació professional de màgia,

que se centrarà en la màgia d’escena.

