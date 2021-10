La plusvàlua condiciona 69 milions d’euros a l'Ajuntament de Sabadell

L’Ajuntament de Sabadell té condicionats uns 68,9 milions d’euros al que pugui passar amb la plusvàlua municipal després que el Tribunal Constitucional hagi tombat la fórmula de càlcul amb què els municipis defineixen aquest tribut, oficialment anomenat impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana. Es tracta del segon impost que aporta més diners a l’Ajuntament després de l’IBI, uns 16,9 milions d’euros anuals de mitjana en els últims quatre anys pre-Covid (2016, 2017, 2018 i 2019) que es deixaran de rebre a l’espera que el Ministeri d’Hisenda aprovi la nova manera de calcular-lo.

La tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament econòmic, Montse González, reconeix que la decisió “suposa una afectació molt gran, tenim un problema sobre la taula que algú haurà de resoldre” i espera que Hisenda presenti una proposta aviat. Ahir dimecres la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Sabadell va rebutjar amb els vots de la majoria del Govern i Junts una proposta d’ERC per debatre aquesta qüestió. Fonts republicanes expliquen que volen instar l’Estat a crear un fons extraordinari per compensar la pèrdua d’ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les finances municipals mentre no entri en vigor el nou mètode de càlcul.

69 milions en dubte

La plusvàlua municipal és un impost que cobren els municipis, generalment per autoliquidació com és el cas de Sabadell, de manera que és el mateix contribuent qui el paga. És per això que l’administració dona un període de quatre anys per rectificar i aquí és on l’economista sabadellenc Arnau Bonada, de Fika Economistes i Advocats, veu una escletxa a favor del contribuent i en perjudici, en aquest cas, de l’Ajuntament. “Si en els últims quatre anys has autoliquidat una plusvàlua, ara se t’obre la porta a sol·licitar la liquidació segons l’anticonstitucionalitat i a fer una devolució d’ingressos indeguts”, explica Bonada. Tant l’economista com des de la Cambra de la Propietat Urbana insisteixen que cal esperar a llegir la sentència completa, que encara no s’ha publicat i el que se sap és segons la nota que ha difós el Constitucional. El gerent de la Cambra, Jaume Torras, indica que “caldrà veure la nova regulació per veure quin criteri seguim, a veure si sortim del foc i ens posem a les brases”.

L’oposició, crítica

“La inacció dels diferents governs de l’Estat i la justícia espanyola, amb la complicitat del PSC, continuen escanyant la capacitat econòmica dels municipis”, denuncia la portaveu de la Crida per Sabadell, Nani Valero. A l’oposició de l’Ajuntament de Sabadell coincideix amb el portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández, que crítica la “desídia” amb què han actuat els governs de PP i PSOE a no anticipar-se a aquesta sentència. Hernández recorda que feia temps que la formació taronja advertia que el càlcul de l’impost era anticonstitucional.

El portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas, assegura, per la seva part, que “ens preocupa el tema perquè és un dels ingressos importants de l’Ajuntament” i afirma que estan valorant l’impacte que pot tenir a la ciutat, esperant la reacció d’Hisenda.

