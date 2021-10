Les biblioteques recuperen el plaer d’acaronar el paper

Quan va esclatar la crisi sanitària, les administracions públiques van haver de ser les més curoses en les restriccions per mor de la Covid. I les biblioteques (com escoles, centres sanitaris i oficines municipals) van quedar pràcticament bunqueritzades.

La Vapor Badia no en va ser una excepció, sinó la imatge viva de l’aplicació de nous protocols. No ja mascareta i gel hidroalcohòlic, sinó fins i tot el recorregut físic a l’hora de caminar-hi per dins. I cada vegada que un usuari tocava un llibre amb les mans, s’havia de treure de la circulació per tal que fes quarantena.

Tant és així que la secció de diaris i revistes va ser clausurada, ja que era considerada un possible vector contagiós. I així ha estat des del març del 2020, fins que aquest setembre del 2021 es van acabar les restriccions generals promogudes pel Procicat.

Com la resta de serveis, amb la represa, han tornat tant la lectura i consulta in situ com el préstec.

L’única diferència és que les butaques estan separades amb una distància de metre i mig. I, per tant, s’han hagut de treure algunes unitats.

Revistes internacionals

El servei té un gran ventall de premsa diària, però també de revistes. De fet, és notòria la qualitat i diversitat del món editorial que recull, especialment pel que fa al sector del pensament polític.

S’hi poden trobar clàssics com Le Monde Diplomatique i altres revistes estrangeres, com la Time. També ofereixen la nova fornada de revistes cooperatives espanyoles com La Marea, El Salto i Mongolia (impulsades per extreballadors de Público). Així mateix, inclouen les grans revistes-llibre com El Món d’Ahir, Arrels, Jot Down i La maleta de Portbou (impulsada per Josep Ramoneda).

