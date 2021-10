Tot a punt per a la imminent obertura de l'Arteneu, a l'antiga Aliança Francesa

La icònica Casa Taulé de Sabadell –antiga seu de l'Aliança Francesa– reobrirà les portes el 8 de novembre, després d'estar tres anys tancada. L'activitat retornarà a l'emblemàtic edifici modernista de la mà de l'Arteneu, un centre especialitzat en extraescolars artístiques per a infants i joves amb necessitats especials. Amb la nova vida per a l'espai, l'entitat tornarà a posar en marxa la cafeteria, oberta a tots els sabadellencs de dilluns a divendres.

L'Arteneu oferirà música creativa, dansa, teatre i arts plàstiques, a més de ludoteca i tallers adaptats a joves de 5 a 18 anys amb necessitats especials (TDAH, TEA i FIL-Funcionament Intel·lectual Límit). El nou projecte està dirigit per Eloi Moya i Anna Fernàndez, amb un equip de professionals especialitzats a darrere que abordarà els usuaris de forma "holística". Compten amb la col·laboració d'entitats com CIPO, Avan, Atendis, l'escola Xaloc, el Parc Taulí o l'Ajuntament.

Després de les obres de remodelació de l'edifici modernista protegit, propietat des de 2019 de la immobiliària Iniciativas Trust S.L, l'equip de l'Arteneu ha presentat el projecte. "A Sabadell, hi ha una excel·lent assistència mèdica per a persones amb necessitats especials, però en el vessant del lleure hi havia un buit per a respondre a la demanda necessària", ha assenyalat Moya, codirector de l'Arteneu. "El contingut i el continent del projecte és especial", ha afegit. Les activitats del centre tenen com a objectiu millorar l'autoestima dels infants i joves.

La cap de Psiquiatria Infantil i Juvenil del Taulí, Montse Pàmies, ha destacat que a l'hospital sabadellenc es treballa amb més de 700 infants i joves amb TEA i amb més de 2.000 diagnosticats amb TDAH i FIL. "No ens podem quedar només amb el treball que fem a l'hospital, necessitem la implicació de les famílies, les escoles i el lleure per millorar la seva qualitat de vida", ha apuntat la doctora, recalcant els beneficis que d'expressar-se a través de l'art, "en un entorn que coneix les seves limitacions, però sobretot les seves possibilitats".

També ha intervingut una de les professores del centre, Manela Delgado, especialitzada en musicoteràpia: "Les arts són un vehicle per a fomentar l'autonomia, l'expressió, per ajudar en la integració. I són vehicles molt menys invasius que si se segueix un altre camí".

Les ràtios seran de, com a molt, 5 o 6 alumnes, segons ha destacat la codirectora Fernàndez. A l'edifici, hi haurà sales dedicades a la lectura, als jocs tecnològics en grup o als jocs tradicionals, a més d'un espai multimèdia o una filmoteca. S'impartiran tallers funcionals per millorar l'autonomia dels joves i xerrades dirigides a professionals i a pares. L'equipament s'adaptarà de forma creixent a les necessitats de les famílies que en formin part. L'Arteneu ofereix promocions en la matriculació.

La cafeteria, un oasi al Centre

El Centre tornarà a tenir l'oasi de tranquil·litat que representa el pati interior de Casa Taulé. Arteneu hi gestionarà de forma directa la cafeteria, que estarà oberta des de les 8h fins a les 21h, de dilluns a divendres. Es posarà en marxa el 8 de novembre, també.

Els anteriors responsables del bar-restaurant El Pati de l'Aliança, que estaven en règim de lloguer, van haver de dir adeu el març de 2019. Es van veure arrossegats pel tancament de l'escola, que va entrar en concurs de creditors.

