Neix una marca d’americanes de moda femenina ‘made in’ Sabadell

Dues amigues de la infància han decidit crear de forma conjunta una marca pròpia de moda femenina made in Sabadell amb un disseny únic i trencador. La Clàudia i la Clara, que venien de sectors molt diferents, han engegat l’empresa Reblaze, amb seu a la ciutat, amb l’objectiu de fer-se un lloc en el sector de la moda i especialitzar-se en les blazers, jaquetes de vestir que mantenen el punt d’elegància de les americanes tradicionals, però que són més informals.

El disseny i la creació de les peces de roba són de quilòmetre zero. De fet, gran part del seu teixit és de botigues de Sabadell. La intenció de la companyia és apostar per un producte de qualitat, sostenible i de proximitat per lluitar contra la compra compulsiva. “Tenim una producció limitada. Volem que les nostres peces durin anys en els armaris i no es facin malbé fàcilment“, argumenta la Clara.

Aquest cap de setmana, Reblaze començarà la seva activitat amb la venda dels primers articles a través de la pàgina web: reblazebarcelona.com. Més endavant, però, l’empresa té previst instal·lar-se en una pop-up, és a dir, una botiga temporal en què s’ajunten diverses marques per sumar sinergies, així com organitzar showrooms. De fet, del 23 al 26 d’octubre en van fer un a Sabadell, amb visites privades, per ensenyar la seva primera col·lecció de blazers.

La resposta dels qui van assistir-hi va ser bona. “A la gent li ha agradat el nostre producte. Nosaltres teníem la por que no fos així, però de moment estem molt contentes del feedback rebut”, diu la Clàudia. Així mateix, assegura que les blazers són peces que acostumen a agradar i que serveixen per empoderar la dona. “No importa l’edat de la persona ni el cos que tingui, tothom les pot dur”, afegeix.

Les dues emprenedores ja visualitzen el futur de la marca que han creat. “La nostra intenció és especialitzar-nos en les blazers i consolidar-nos en el sector. Més endavant ja en farem de manera personalitzada i al gust de cadascú”, explica la Clara.

A més, la intenció de la companyia sabadellenca és crear blazers per a homes en un futur no gaire llunyà. “El nostre principal objectiu és ser la marca referent especialitzada en aquesta peça de roba”, conclou la Clàudia.

Publicitat