'Fact-check': com està el patrimoni urbanístic municipal?

El Govern de Sabadell prioritzales actuacions a l’Artèxtil, Sallarès Deu, el Vapor Pissit i l’Oficina d’Entitats i Voluntariat a Jean Piaget com a principals projectes que vol dur a terme aquest mandat. La resta queden en segon pla, sobretot a expenses de la disponibilitat pressupostària que podria rebre un fort impuls amb els fons europeus Next Generation, que permetrien fer coses com recuperar el Castell de Can Feu. “Ens quedem molt patrimoni i a l’hora de la veritat rehabilitar-ho costa molts diners”, afirma la regidora de Desenvolupament urbà, Mar Molina, en referència a la política que va seguir el quadripartit el mandat anterior.

El pressupost d’inversions del consistori ronda els 11 milions d’euros, mentre que només rehabilitar un edifici com l’Artèxtil ja en costarà quatre, per la qual cosa el Govern vol explorar totes les vies de cofinançament possible per fer el màxim de coses.

El quadripartit defensa el que va fer

“La compra més gran de la història recent en patrimoni la va fer el govern de transformació, amb l’Artèxtil i Sallarès Deu”, destaca el portaveu d’ERC a l’Ajuntament, Gabriel Fernàndez. Des de la Crida per Sabadell, l’exalcalde Maties Serracant subratlla que el Govern viu de la feina del quadripartit i apunta que “hem adquirit espai i el Govern no és capaç de proposar noves idees que il·lusionin”.

Projectes en marxa

1. Artèxtil

Cost: 7,2 milions d’euros

Campus de la salut: L’Ajuntament va comprar l’antiga fàbrica per 3,2 milions d’euros i en destinarà 4 més a rehabilitar-la per establir-hi el grau d’Infermeria de la UAB de cara al curs 2022-2023, que ja es podria fer en part a l’Artèxtil.

2. Sallarès Deu

Cost: 9 milions d’euros

Centre d’Innovació Social i Tecnològic: Als 4,5 milions d’euros que va costar comprar el conjunt fabril de més de 8.000 metres quadrats s’hi sumen 4,5 milions d’euros més per rehabilitar-lo i fer-hi l’Escola de Restauració, entre d’altres.

3. Vapor Pissit

Cost: 1,2 milions d’euros

Sense definir: El Govern no veu clar ubicar un museu de la indústria tèxtil al Vapor Pissit, i tampoc confirma si hi vol posar dependències municipals. De moment, espera a rehabilitar la segona nau en els pròxims mesos per 1,2 milions d’euros abans de decidir què fer-hi.

4. Castell de Can Feu

Cost: 8-10 milions d’euros

Centre mediambiental: Es vol convertir el castell en un centre de formació en activitats mediambientals, una inversió per la qual demanarà fons europeus Next Generation i a altres administracions. L’Ajuntament, però, no posarà calendari fins que tanqui el pressupost.

5. Jean Piaget

Cost: 1,7 milions d’euros

Oficina d’Entitats i Voluntariat: Després d’un any i mig aturades per la pandèmia, les obres de l’edifici de la plaça de Jean Piaget s’han tornat a licitar aquest octubre. Si tot va bé, l’Oficina d’Entitats i Voluntariat es posarà en marxa el primer semestre del 2023.

Projectes a mitges

1. Caserna de la Guàrdia Civil

Cost: No definit

Sense projecte: A hores d’ara l’Ajuntament espera que el TSJC resolgui el recurs que va presentar el Ministeri de l’Interior contra la sentència que permetia a Sabadell disposar de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil sense haver d’indemnitzar l’Estat. Caldrà veure després quin és l’ús que se li dona, encara per definir.

2. Masia de Ca n’Oriac

Cost: 172.000 euros

Espai associatiu: El mes de juliol el Govern va adjudicar per 172.000 euros el concurs per fer el projecte de rehabilitació de la masia, que s’ha de convertir en un equipament associatiu i cultural que respongui a les necessitats del barri, com a espai per a les entitats i els veïns. El govern anterior ja va fer un primer concurs d’idees el maig del 2019.

Projectes aturats

1. Casa Grau

Cost: No definit

Sense projecte: L’Ajuntament assegura que treballa per conservar-la i que tingui un ús futur, però fonts municipals reconeixen que ara no és una prioritat actuar-hi per la manca de pressupost i, per tant, no es defineix què s’hi pot fer.

2. La Maternitat

Cost: No definit

Hotel d’entitats: L’Estat va cedir l’edifici de la Maternitat (carrer de l’Illa) a l’Ajuntament perquè hi fes un hotel d’entitats, però no és una prioritat del Govern tenint en compte que ja s’està fent un projecte similar a Jean Piaget.

3. Fàbrica Cascón

Cost: No definit

Equipament sociocultural: El projecte de reparcel·lació de la fàbrica Cascón (c/ Unió) ha permès que es generi una nova promoció d’habitatges en aquesta fàbrica en desús i l’Ajuntament hi ha guanyat 1.325 metres quadrats per fer-hi un equipament, a hores d’ara indefinit.

4. Molins del Ripoll

Cost: No definit

Elements històrics: Al llarg i al voltant del riu Ripoll hi ha una sèrie d’elements patrimonials tant públics com privats que es troben abandonats i en perill de desaparèixer, com per exemple els molins d’en Torrella o d’en Mornau o també la Torre del Canonge.

