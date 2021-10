Halloween ara va de sèries: Dalí versus el Calamar

Històricament, les disfresses de terror per la nit del 31 d’octubre es basaven en personatges tradicionals (bruixes, zombis, dràcules) o pel·lícules de Hollywwod com ‘Viernes y 13’, ‘Scream’, ‘It’, ‘Saw’, ‘Joker’. Enguany, però, dues sèries de Netflix seran les més replicades: ‘El juego del calamar’ i ‘La casa de papel’. I es disputen el primer lloc. Visitem algunes botigues de disfresses i joguines de Sabadell com Vidal Papers, Juguettos i Jar Toys per comprovar la seva penetració entre el jovent de la ciutat.

A la botiga de joguines Juguettos, a La Rambla, destaquen que les màscares amb figures geomètriques d’El juego del calamar (a la imatge de l’esquerra) són les més demandes d’enguany. Per aquelles que en comprin una, les poden complementar amb sneakers Vans blanques. I també amb un mono vermell, que de fet, és el mateix que el de La casa de papel (a la imatge de dalt). L’exitosa sèrie espanyola de Netflix, de fet, ja va ser la favorita dels consumidors a l’edició de 2020. Les màscares de Salvador Dalí es poden trobar, per contra, a Vidal Papers. En aquesta emblemàtica botiga del centre de Sabadell també tenen monos vermells.

Els clàssics

Tota manera, les disfresses tradicionals segueixen tenint un gran predicament entre el jovent. Jordi Vidal, gerent de Vidal Papers, apunta que sempre es ven bé les caretes i complements de personatges com bruixes, pallassos assassins, l’arlequí diabòlic, el boig amb l’stick d’hockei o fins i tot els galens amb les mascaretes picudes contra la pesta bubònica (a la imatge). Altres idees de vestits, perruques i complements són disfressar-se d’esquelet, del científic ple de sang, l’abat zombi...

El maquillatge

Una disfressa pot lluir sense haver de convertir-se en un maldecap. Jordi Vidal, de Vidal Papers, explica com el maquillatge és precisament un element barat i molt demanat. “El que també es porta molt són els elements de decoració, com ara les teranyines, les figueres d’aranyes...”, afegeix. I és que si bé el perfil de qui celebra la it de Halloween respon més aviat a un perfil de nens, adolescents i joves, també hi ha grups d’adults que queden per fer festes a cases particulars”, sosté Vidal.

Les carabasses

Ramon Ridorta explica que, si bé és una pràctica reduïda geogràficament, a Catalunya també s’ha fet la carabassa buida amb una espelma flamejant. “El que se’n diu vulgarment: fer la por. Aquesta pràctica s’havia fet a les comarques del Ripollès, Plana de Vic i d’Osona”, explica. “Per tant, es pot concloure que hi ha perviscut pràctiques molt antigues (paganes) de la cultura centreeuropea”. Però ara costa dissociar el joc de “fer por” amb la icona del Halloween.

Taller de cuina

Per què triar entre Halloween i la Castanyada quan podem celebrar totes dues festes alhora? L’Espai Cultura ofereix avui dissabte un taller per aprendre a cuinar tant els clàssics panellets de la Castanyada com galetes amb formes terrorífiques! Està adreçat a la canalla de 5 a 12 anys. Tindrà lloc a l’Espai Cultura Fundació 1859 Caixa Sabadell, a partir de les 11.30 h.

Dia de Muertos mexicà

La celebració del Dia de Muertos és una de les tradicions mexicanes més arrelades. Per una banda, construeixen altars on posen fotografies dels éssers estimats morts i estris que els hi agradessin en vida. Per una altra banda, els mexicans es disfressen de la Catrina (o calavera cigronera), amb una base de maquillatge blanc i detalls de colors, a banda de barrets amples i pentinats plens de flors. Si voleu ambientar-vos en alguns dels restaurants mexicans de Sabadell, aquí en van tres:

Restaurant Mexicà DF Carrer de Garcilaso, 9. 630491430

Restaurante Pendejo. Carrer d’Amèrica, 15. 937277172

El Rancho restaurante. Carrer del Metge Mir, 23. 631466936

Publicitat