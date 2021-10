Alba Vergés: “Argimon no ho ha tingut tan difícil com jo”

Alba Vergés (Igualada, 1978) va haver de fer front a l’arribada de la Covid-19 com a consellera de Salut. Van ser moments d’incertesa i angoixa que portarà a sobre tota la vida. Ella defensa la seva gestió al capdavant de Salut, tot i que també fa autocrítica. Ara, com a vicepresidenta primera del Parlament, està menys exposada a l’opinió pública. De moment, s’hi troba més a gust.

Quin balanç fa de les seves funcions com a vicepresidenta del Parlament fins ara?

La direcció del partit em va escollir per ser-ho i estic satisfeta de la feina que faig. He de dir que és una legislatura diferent de l’anterior. Sempre li dic a Laura Borràs que té sort del moment polític actual per presidir el Parlament. Forcadell i Torrent no ho van tenir tan fàcil.

La seva feina actual és menys frenètica que ser consellera de Salut.

En el pes i la responsabilitat, sí. En altres coses, no, perquè segueixo molt activa. És un moment que s’ha de fer política i no paro quieta.

S’aprovaran els pressupostos? Es compta amb el suport de la CUP?

Crec que sí. Els pressupostos són una eina clau per al país. La voluntat del govern és aquesta o almenys així ho percebo des del Parlament. Si s’aproven, es podrà tirar endavant amb les reclamacions que tenim, si no, serà complicat. Hi ha confiança que la CUP s’hi posicionarà a favor.

Ara, és obligat que parlem de Salut, perquè vostè va ser-ne la consellera la legislatura passada. Quin balanç fa del seu pas pel departament?

La pandèmia marca tot el balanç. Vam haver de fer front a coses inimaginables. Així i tot, el meu objectiu com a consellera sempre va ser fer créixer el sistema sanitari català i que s’adaptés als nous temps. Crec que el vaig complir.

Creu que van gestionar bé la pandèmia?

Amb el pas del temps hem conegut més com es comporta el virus i algunes coses que vam fer a l’inici ara les faríem diferent, com per exemple tancar les escoles. Podríem haver gestionat millor la pandèmia, però ho vam intentar tot i més.

En els pitjors moments, es va sentir assenyalada?

Sí, i en soc més conscient ara. Se’m va qüestionar i assenyalar gairebé de manera personal. Però hi havia tanta feina que no em parava a veure qui em criticava.

Quines són les mancances del sistema públic sanitari català?

Ha d’adaptar-se a què necessita la gent. No podem treballar com ho fèiem fa 25 anys. S’ha de millorar l’atenció primària. Ja era una de les prioritats quan jo era consellera.

Com veu la gestió que està fent fins ara Argimon?

Ell formava part del meu equip i veig que du a terme la mateixa línia de contenció de la Covid que vam establir llavors. No ho ha tingut tan difícil com jo. Tothom em recordarà com la consellera de Salut durant la pandèmia.

-Ja no hi ha Covid? Tem una sisena onada?

Del virus no ens en podem fiar i això no ha acabat. Ara bé, la situació és molt diferent. Tenim uns percentatges de vacunació molt elevats. De fet, la vacunació era el punt d’inflexió per canviar la situació de la pandèmia. Per això, voliem que arribés a tothom.

