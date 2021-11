La tornada a la normalitat també es trasllada al cementiri en la celebració de Tots Sants

Sense restriccions per la bona evolució de la pandèmia del coronavirus, el cementiri de Sabadell ha viscut una jornada molt tranquil·la aquest dilluns 1 de novembre, Tots Sants. A L'ús de la mascareta no és obligatori tractant-se d'un espai públic a l'aire lliure i s'han habilitat diferents dispensadors de gel hidroalcohòlic per qui en vulgui. Tant l'Ajuntament com la concessionària gestora del servei, Torra, valoren molt positivament que un any més les visites al cementiri s'hagin anat fent al llarg de la setmana prèvia al dia assenyalat, de manera que s'han evitat aglomeracions.

La previsió és que al voltant de la data de Tots Sants unes 15.000 persones visitin la necròpolis de la ciutat, amb la sensació a la falta de dades exactes que són xifres similars a les dels darrers anys, encara que el passat la situació era força diferent, amb confinament municipal i la el nombre de contagis de Covid-19 anant a l'alça. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha visitat el cementiri acompanyada d'altres regidores i ha destacat que "després de la pandèmia recuperem certa normalitat entre cometes", avalant el fet que en les jornades prèvies a l'1 de novembre els veïns ja visitin l'espai, com també es preveu que ho facin posteriorment, i també ha destacat l'increment de freqüències de l'autobús per facilitar l'arribada al lloc. Per la seva part, el conseller delegat de la funerària Torra, Xavier Pons, ha apuntat que "la gent ve molt esglaonada i no hi ha hagut aglomeracions", de manera que s'ha viscut una "jornada bastant tranquil·la".

Entre les assistents al cementiri, Margarita Bustos ja va renovar les flors pel seu marit i el seu fill aquest diumenge i hi ha tornat aquest dilluns, Tots Sants, i hi preveu tornar dimarts, el dia dels difunts. "L'any passat vaig poder venir, però aquest cop estic més tranquil·la, de fet estant sola m'he tret la mascareta", explica Bustos, que en aquesta situació assegura que "ens acompanyem mútuament, estan en el meu pensament; això no s'oblida". Ella opta per flors artificials així mantenen un bon aspecte i no les ha de canviar molt sovint com hauria de fer-ho si fossin naturals.

Les germanes missioneres de la caritat, de Santa Teresa de Calcuta, han visitat com fan cada any el cementiri per pregar per tots els difunts. Aquest cop ho han fet acompanyades de diferents germanes que justament estan fent una retirada espiritual aquests dies a Sabadell, provinents de Madrid, Portugal i França, entre altres. Una d'elles explica que "visitem i resem per tota la gent que està al cementiri. No totes les ànimes estan al cel, algunes són al purgatori, i resem perquè totes vagin al cel". Vestides de blanc, cadascuna d'elles portava el seu rosari.

També eren al cementiri aquest dilluns la família del Luis, a qui tant la seva esposa com fills han dipositat diverses roses vermelles naturals. "Venim cada any, també quan va ser el seu aniversari", expliquen dues familiars, que estant assegudes o dretes davant seu tenen un "sentiment d'afecte cap a ell, són dies que el tens aquí, no el veus, però te'n vas més tranquil·la". A les 12 h s'ha celebrat una missa laica a la capella del cementiri.

