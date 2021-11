Escassetat post-pandèmia

[Per Marc Parayre i Aleix Pujadas]

La progressiva tornada a la normalitat, un cop passat el pitjor moment de la pandèmia, ha topat amb una oferta sota mínims llastrada pels problemes de producció a molts països. A conseqüència, trobem des de fa setmanes una falta greu de proveïment de béns intermedis i matèries primeres a la indústria. I, per tant, això provoca que també hi hagi un augment del preu dels productes finals, així com llargues llistes d’espera en les comandes.

La presidenta del Centre Metal·lúrgic, Alícia Bosch, assegura que Sabadell no és aliè a aquest paradigma mundial. Molts sectors de la ciutat s’han vist afectats per la manca de subministrament. “No ens en lliurem. Tenim el mateix escenari que tothom. A l’últim trimestre hi ha hagut una trencada d’estocs molt important”, explica. Bosch afirma, a més, que la tresoreria de la indústria sabadellenca s’està veient realment afectada: “Calculem un increment d’un 30-40% dels preus de matèries primeres i d’electricitat. Costa fer-hi front”, lamenta.

D’altra banda, Bosch exposa més causes de la falta de proveïment. “La lenta recuperació pel coronavirus, el Brexit, la paralització del transport marítim, la reducció de la producció a la Xina i l’augment de la despesa elèctrica són alguns dels factors que expliquen la situació actual”, indica Bosch.

La presidenta del Centre Metal·lúrgic creu que l’equilibri entre l’oferta i la demanda tindrà lloc d’aquí a sis o set mesos. “El problema, però, serà que ja haurem fet pressupostos tenint en compte la inflació actual”, lamenta.

Comprar un cotxe, missió impossible

Un dels sectors més afectats per la falta de proveïment és l’automobilístic. Els concessionaris tenen greus problemes per aconseguir microxips i semiconductors, fabricants la gran majoria a la Xina, on la producció s’ha reduït. Aquesta situació s’arrossega des de fa un any. A Sabadell, Alícia Bosch estima que les vendes de cotxes cauran un 25% respecte al 2020. ”S’estan parant algunes plantes de fabricació de vehicles i això provoca que s’endarrereixin les entregues”, explica.

Per exemple, el concessionari Stern Motor, situat al carrer de Moratín, està tenint problemes greus per entregar els cotxes a temps. ”Tenim persones que ens han comprat un vehicle i encara estan esperant que els hi arribi”, lamenta el director comercial de l’empresa, Daniel Serena. No obstant això, és optimista i augura una millora de la situació a principis del 2022. “Ho necessitem”, assevera Serena.

Temor a quedar-se sense estoc per Nadal

El sector de l’hostaleria i la restauració també ha patit les conseqüències del desajust entre l’oferta i la demanda de productes. Tanmateix, aquí a Sabadell, de moment, encara no hi ha manca d’estocs, tot i que sí que s’han encarit els materials intermedis. Així ho explica el president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell, Jordi Roca. “Els restaurants, bars i supermercats de la ciutat tenen de tot. Sí que és veritat, però, que tenim incertesa que la cosa es descontroli de cara a les festes nadalenques”, afirma.

Dit això, Roca considera que també influirà el comportament de la població. “La gent comença a comprar més gènere del que necessita per por a quedar-se sense material. Això pot fer que per Nadal hi hagi problemes d’estoc, tal com va passar a l’inici de la pandèmia”, augura. Tanmateix, el president del Gremi creu que a poc a poc la situació estarà més controlada i no hi haurà “tanta incertesa”.

Els preus agraris també augmenten

D’altra banda, també s’ha de tenir en compte l’evolució dels preus agraris. L’ambientòleg Manel Cunill explica que des del març del 2021, les matèries primeres han vist incrementat el seu preu. Cunill assegura que és a causa de l’augment del preu dels derivats del petroli, és a dir, els adobs i fertilitzants, que després s’utilitzen per conrear la terra: “Això provoca que els preus del blat, l’ordi o la colza s’hagin disparat i, per tant, productes bàsics com la farina i el pinso també siguin més cars”, assegura.

I és amb el pinso que Cunill també fa una apreciació. “Si aquest aliment és més car, també és més difícil de mantenir el bestiar. Per tant, incrementa el preu de la carn”, assegura. Aquest paradigma afecta sobretot l’Escorxador de Sabadell. Dit això, Cunill creu que la població es tornarà més conservadora i les transaccions econòmiques del sector es reduiran aviat.

El sector de la moda té dificultats per tenir marges

La indústria tèxtil tampoc s’ha escapat dels problemes de subministrament. El sector ha vist com l’increment del preu de les matèries primeres, de l’energia i el transport ha afectat els marges de les botigues. La secretària general de la Confederación de la Industria Textil (Texfor), Marta Castells, explica que fa unes setmanes els establiments optaven per mantenir els preus de la roba, però va acabar sent inviable: “Primer reduïen el marge, però ha arribat un punt que o augmenten preus o no poden existir”, lamenta.

Així mateix, Castells explica que les matèries primeres que més han incrementat el seu preu són les fibres, el cotó polièster, la llana i els colorants. “Esperem que el primer quadrimestre del 2022 els preus tornin a la normalitat”, vaticina.

Un dels establiments afectats a la comarca és la botiga Tèxtil A. Ortiz. El propietari, Abel Ortiz, però, és optimista i creu que aquesta situació servirà per fomentar la producció sostenible. “Estic convençut que als petits negocis ens beneficiarà”, opina.

