La reforma de la plaça de la Fuensanta començarà finalment l'any que ve

Les obres que pacificaran la plaça de la Fuensanta començaran entre febrer i març de l'any que ve. L'Ajuntament de Sabadell ja ha adjudicat les obres tal com ha informat aquest dilluns, i els treballs començaran aproximadament amb mig any de retard respecte el previst per una qüestió de tramitació administrativa, ja que inicialment haurien d'haver començat aquest estiu passat. La reforma hauria d'estar enllestida set mesos després de l'inici de les obres, és a dir entre setembre i octubre del 2022.

Ca n'Oriac veurà renovada així una de les seves places més populars i els vianants passaran a tenir-hi preferència, ja que es limitarà el pas dels vehicles privats, sempre garantint l'accés als aparcaments de la zona.

El projecte està dotat amb poc més de 272.000 euros i les obres les farà l'empresa Tec Raul SL. La plaça viurà una reforma integral, ja que disposarà de plataforma única amb la calçada i la vorera al mateix nivell, i tindrà parterres de formigó que inclouran els arbres existents i altres de nous. Per minimitzar la pèrdua de places d'aparcament es preveu convertir el carrer de la Mola en una via de sentit únic, de sortida del barri, per permetre guanyar una línia d'aparcament en semibateria.

Publicitat