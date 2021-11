L'estructura del primer edifici de fusta de l'Ajuntament, acabada

L’estructura del primer edifici de fusta que construeix l’Ajuntament ja està acabada. Així ho ha anunciat aquest dimecres l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, en una visita a les obres que s’estan fent a la cantonada de la carretera de Barcelona i el carrer de Zurbano, al Centre. Farrés va destacar la col·laboració de la Generalitat en el projecte, pel qual aporta 630.000 euros dels 4,1 milions d'euros en què està pressupostat en total. El fet que l'estructura ja estigui acabada suposa que el 26% de l'obra ja està enllestida.

S’hi construiran 21 habitatges de lloguer protegit d’un total de 528 que preveu iniciar el consistori en els pròxims anys. En aquest cas concret les obres acabaran la pròxima tardor i la promotora és l’empresa municipal d’habitatge Vimusa, però en altres casos es faran conjuntament amb l’empresa mixta SBD Lloguer Social, amb participació de capital privat, la qual cosa segons l’alcaldessa “és un clar exemple de col·laboració públicoprivada”. “Defensem que no hi ha una única política d’habitatge, hi ha polítiques d’habitatge en plural i a Sabadell juguem a totes”, ha dit Farrés.

L'edifici té sis plantes, amb local comercial a la planta baixa i àtic a la part superior; i dues plantes subterrànies amb 24 places de pàrquing de cotxes, 8 de motos i espai per bicicletes. Els pisos tindran entre 1 i 3 habitacions, amb superfícies construïdes aproximades d'entre 57 i 92 metres quadrats. Els preus dels lloguers es mouran en una forquilla que va dels 330 euros als 550 euros al mes. A banda, les places d'aparcament de cotxe costaran entre 50 i 60 euros mensuals.

La principal particularitat de l'edifici, tal com han explicat els tècnics de Vimusa, és que està fet amb una estructura que combina la fusta i els plafons de CLT, que modifiquen la fusta per millorar-ne les prestacions i alhora és un dels elements que permet que sigui nZEB, és a dir, que tingui un consum energètic molt baix. En aquest cas s'està treballant per millorar el comportament acústic, perquè està al costat d'una via molt transitada, cosa que s'aconsegueix amb diferents tipus d'aïllament. La fusta, expliquen, també és un material que té un bon comportament contra el foc, perquè té una baixa conductibilitat tèrmica i, al cremar-se, crea una capa carbonitzada superficial que protegeix naturalment el seu interior.

Per la seva part, el secretari d’Habitatge i Inclusió Social de la Generalitat, Carles Sala, ha destacat la importància que tindran els fons Next Generation per seguir impulsant l’edificació sostenible.

El vídeo de la capçalera mostra l'estructura del primer pis, de dues habitacions i amb la particularitat que està pensat per ser el més accessible.

