Volen recuperar la barana del Lluch

L’icònic Despatx Lluch, al carrer de la Indústria, tenia originalment una barana de fusta que es va retirar i no s’ha tornat a instal·lar mai més, tampoc a la reforma del 2002 al 2003, com recorda l’historiador de l’art Josep Casamartina al llibre Juli Batllevell, un gaudinià oblidat, en què fa un extens repàs a l’obra d’aquest arquitecte sabadellenc, autor del despatx i altres espais emblemàtics, com la seu de l’Ajuntament de Sabadell o l’Hotel Suís.

El sabadellenc Daniel Pinya Batllevell (el seu avi era germà de Juli Batllevell) demana que es torni a instal·lar la barana de fusta d’estil modernista a la balconada. Pinya lamenta que “per manca de manteniment” es va deteriorar de tal manera que, quan l’Ajuntament va fer la restauració de l’immoble, “en lloc de refer-la, la van eliminar, malmetent l’estètica original de l’edifici”, com es pot comparar en la imatge que encapçala aquestes línies.

Coincidint amb la reforma del primer tram del carrer –via, per cert, projectada per Juli Batllevell–, Pinya considera que seria un bon moment per recuperar la barana.

