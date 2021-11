El TC deslliura Sabadell de retornar 66 milions en plusvàlues

El Tribunal Constitucional tanca la porta a les reclamacions de l’impost de la plusvàlua. Els ajuntaments no hauran de retornar els tributs sufragats entre 2018 i 2021, segons assenyala el text de la sentència. L’alt tribunal descarta que l’Ajuntament de Sabadell hagi de fer front a uns 66 milions d’euros en devolucions als contribuents. L’equivalent a un quart del pressupost municipal d’un any.

El TC impedeix una allau de reclamacions, però es referma a suspendre el càlcul de l’impost perquè creu que és “confiscatori”. La plusvàlua s’ha de pagar en el moment que un veí ven, dona o hereta un habitatge i, segons l’alt tribunal, l’import a pagar s’allunyava massa del valor real de l’immoble –a preu de mercat–. “La fórmula era inconstitucional i nul·la”, sentencia.

I ara què? Tots els ajuntaments, també el de Sabadell, estan en espera que el Govern de l’Estat elabori un altre càlcul i es pugui tornar a liquidar l’impost amb normalitat. “La plusvàlua no ha desaparegut, el que falta és la fórmula”, apunten fonts del consistori. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va anunciar ahir que es reformarà la llei per reprendre la recaptació. De moment, a falta d’un marc legal, no s’haurà de pagar l’impost.

El pressupost del 2022, al marge

Els plans del Govern municipal sobre els pressupostos del 2022 es mantenen intactes, tot i la incertesa sobre l’impost. Els comptes preveuran els ingressos de la plusvàlua, com fins ara. “No hi ha més remei”, assenyalen fonts municipals, que expliquen que el tribut contribueix a mantenir “serveis de la ciutat, com la llum, el manteniment, els jardiners o els serveis d’acció social, entre molts d’altres”.

Just abans de la Covid (2019), l’Ajuntament va ingressar 18,4 milions d’euros per les plusvàlues, el segon ingrés més important en matèria de recaptació: representa el 8% del pressupost municipal i s’aproxima al cost de mantenir la Policia Municipal (16,9 milions d’euros el 2021) o la recollida de residus (17,1 milions d’euros) de tot un any.

La intenció del Govern municipal és augmentar la despesa, per sobre dels 233 milions d’enguany (pressupostos 2021), gràcies a la pujada dels impostos i les taxes municipals (+3,7%). L’executiu sabadellenc ja ha iniciat la ronda de contactes amb els grups municipals. Junts per Sabadell es va reunir ahir amb el Govern amb la intenció de revalidar l’acord de mandat amb el PSC. Entre les prioritats figuren canvis en matèria de projecció de ciutat i turisme, la dinamització de Fira Sabadell i la transformació de Gran Via-Ripoll, entre altres actuacions d’espai públic.

Qui pot reclamar els diners?

L’impost de la plusvàlua municipal permetia fer reclamacions i rectificacions per a un període de quatre anys. No obstant això, el TC descarta que es puguin considerar inconstitucionals els pagaments no recorreguts abans del 26 d’octubre del 2021, quan es va publicar l’avanç de la sentència.

