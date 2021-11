Preferiu mirar pel·lícules al cinema o a casa?

Preguntem als sabadellencs si els agrada prefereixen mirar pel·lícules al cinema o a casa.

Jofre i Alejandro: “Preferim anar al cine amb amics”

Anar al cinema per mirar una pel·lícula o fer-ho directament des de casa. Aquesta disjuntiva sol ser habitual quan tenim temps lliure i volem gaudir de l’oci. Els sabadellencs Jofre Masip i Alejandro Olivares coincideixen que a l’hora de prendre la decisió sempre prefereixen anar al cinema. “És una manera de socialitzar. A més, a mi m’agrada menjar crispetes mentre estic a la sala”, explica el Jofre. L’Alejandro, però, reconeix que en general no li agrada mirar pel·lícules, però que sovint fa “l’esforç” d’anar al cine per poder veure’s amb els amics. “Soc una persona molt inquieta i em costa estar assegut. Però per tenir vida social, faig el que faci falta”, assegura.

Eugènia Cordero: “M’encanta anar al cinema, però cada cop hi vaig menys”

“Vaig canviant de canal fins que trobo la pel·lícula que m’agrada”. La sabadellenca Eugènia Cordero explica que des que és petita li “encanta” anar al cinema per mirar pel·lícules, però admet que cada cop hi va menys i es queda a casa. “És car i per a mi és més còmode no anar-hi. Entre setmana està més bé de preu, però és quan jo no tinc temps”, argumenta. L’Eugènia, però, no té plataformes com Netflix, HBO o Amazon Prime. Ella mira les pelis a la televisió tradicional. “Aquest cap de setmana en vaig veure una a TV3 que em va agradar”, explica. L’Eugènia fa dues setmanes que no va al cine, però diu que hi anirà aviat.

Xavier Alier: “Amb la pandèmia, opto per mirar ‘pelis’ des de casa”

“Em costa anar al cine. Netflix i Amazon Prime en tenen la culpa”. Xavier Alier afirma que des de l’arribada de la pandèmia cada cop va menys al cinema, tot i que no vol dir que no li agradi anar-hi. “Abans, hi anava almenys un cop per setmana. Ara, però, m’he aficionat a mirar pel·lícules i sèries des de casa“. El sabadellenc sol utilitzar Netflix i Amazon Prime i no acostuma a veure la televisió tradicional. Ara està mirant la sèrie de You i també la que s’ha posat tan de moda: El juego del calamar. L’últim cop que va anar al cinema va ser fa menys d’un mes, per anar a veure la pel·lícula de Disney Cruella amb la família. Al Xavier, però, li ha costat recordar quina era l’última peli que havia anat a veure al cine. “A poc a poc hi aniré tornant amb més assiduïtat, però la comoditat d’estar a casa també compta”, finalitza.

Publicitat