Tret de sortida al Ceba’t Family després de cinc anys sense celebrar-se. Sabadell acollirà el festival els dies 6 i 7 de novembre, que tindrà lloc a la Fira Sabadell de les 11 h i fins a les 23 h. L’esdeveniment comptarà amb multitud d’activitats de tota mena per al públic familiar. Enguany, però, a diferència de l’edició del 2016, no tindrà concerts de nit dirigits als joves a causa de les restriccions d’aforament per la pandèmia.

Tanmateix, el director del festival, Jordi Lozano, preveu que el mes de juny es puguin celebrar els concerts que tenien previstos, amb grups com La Pegatina i Oques Grasses, entre altres, al parc de Catalunya. “Hem hagut de canviar el format i centrar-nos a fer més activitats per a infants, però recuperarem l’oci per al jovent”, explica.

Dit això, el Ceba’t tindrà un calendari d’entreteniment amb activitats infantils, entre les quals hi ha tallers de circ, de castellers i globoflèxia, competicions i exhibicions esportives, inflables, llits elàstics, atraccions sostenibles i animació infantil. Respecte a les activitats musicals, el Ceba’t oferirà tallers de percussió i concerts infantils. A més, comptarà amb un espai per a videojocs amb tres zones de gaming.

El director, Jordi Lozano, espera que el nou format es consolidi en les pròximes edicions

Jordi Lozano assegura que tenen molt bones expectatives del festival. “Tenim pràcticament les entrades esgotades, tot i que encara en queden per al dissabte i, sobretot, per al diumenge. La rebuda està sent molt bona. Vindran famílies de tot el territori català”, explica. El director del Ceba’t té la intenció que el festival s’acabi convertint en l’esdeveniment infantil de referència a Catalunya.

El preu de l’entrada per als gamers més grans de 12 anys és de set euros, mentre que els qui es troben en aquesta franja d’edat sense participar en els videojocs n’hauran de pagar dotze. L’accés és gratuït per a nens de 0 a 12 anys.

