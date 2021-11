Un estudi sabadellenc reivindica els raïms autòctons dels vins de l'Empordà

L’estudi de disseny gràfic Sabadellenc Cèl·lula acció creativa de Sabadell va guanyar el concurs creatiu per anunciar la DO de l’Empordà ara fa un any. I just ara és quan ha presentat el resultat a Girona i a Barcelona. La proposta es basa en l’eslògan El caràcter d’un vent, l’esperit d’una gent, tot un recull d’imatges del territori que contrasten amb imatges dels productors del vi i la seva cultura.

El vent de Tramuntana, les seves varietats, l’esperit de la seva gent i el seu procés de producció són els fils conductors d'aquest vídeo promocional de Cèl·lula, amb l’ajuda del fotògraf i videògraf Roger Lleixà. Aquest vídeo vol representar l’esperit del territori i és una declaració de principis dels vinicultors de l’alt i el baix Empordà, que vol recuperar les varietats autòctones del raïm de la zona i les maneres de fer de les vinyes tradicionals.

Les varietats autòctones que es reivindiquen són el samsó, el lledoner negre, el lledoner blanc, el macabeu i el moscatell. El Consell Regulador de la denominació d’origen de l’Empordà controla tot el procés de producció i elaboració dels vins amb DO Empordà per tal de garantir-ne l'origen i la qualitat. També promou estudis tècnics posant especial èmfasi en estimular la producció de vins de qualitat. També realitza accions de promoció dels vins de la Denominació d'Origen de considerable ressò, com la festa de la verema de l'Empordà, la mostra anual dels vins de l'Empordà que se celebra a principis de setembre a Figueres, etc. i vetlla per la presència dels vins empordanesos en innombrables manifestacions turístiques, gastronòmiques i culturals.

Aquesta campanya encaixa amb la nova voluntat de Cèl·lula de no limitar-se a les tasques de disseny, sinó confeccionar el seu relat (que la cultura anglesa es coneix com a story-telling).