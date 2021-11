Farrés creu que ERC utilitza les agressions sexuals de Lleida i Igualada com a "arma política"

L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha sortit en defensa del Govern municipal després que ERC l'acusés de "deixadesa institucional" davant les agressions sexuals de Lleida i Igualada. Farrés ha defensat que l'executiu sempre s'ha posicionat en contra de tots els actes de violència i ha recordat que aquest dilluns se celebra la sessió mensual de la Taula de Gènere, Feminismes i LGTBI, que es reuneix un cop al mes, durant tot l’any, i en formen part partits polítics, entitats, associacions, altres grups i persones individuals.

També ha acusat als republicans d'utilitzar les violacions com a "arma política". "A la política, com a la vida, no tot s'hi val. La violació de dues dones és un acte salvatge, que condemno un cop més amb tristesa i dolor. Però fer servir tot aquest dolor per fer política és lamentable", ha etzibat. Així mateix, l'alcaldessa ha instat a la delegació nacional d'Esquerra Republicana que "cridi a l'ordre" als dirigents republicans de l'Ajuntament de Sabadell.

"No hi ha hagut mai a la història de Sabadell un cas d'ús partidista d'un cas de violència masclista. Al contrari, sempre hem tingut tots una gran responsabilitat amb aquest tema que ERC ha trencat. És d'una enorme baixesa política, però sobretot moral i ètica", ha finalitzat Farrés.

A la política, com a la vida, no tot s'hi val. Avui és un dia trist, igual que cada dia que una dona és agredida. La violació de dues dones és un acte salvatge, que condemno un cop més amb tristesa i dolor. Però fer servir tot aquest dolor per fer política és lamentable 1/6 — Marta Farrés/❤️ (@socmartafarres) November 6, 2021

ERC insisteix en les seves acusacions

Dit això, ERC ha respost a les paraules de l'alcaldessa i ha mantingut el seu posicionament en l'assumpte. "Estem molt convençudes de denunciar públicament el silenci del govern de Sabadell davant dos fets execrables a Catalunya", ha dit la regidora republicana Francisca Maya Heredia, qui, a més, ha assegurat que l'executiu ha convocat actes fora de protocol per agressions que han passat a "centenars de quilòmetres" de la ciutat.

A més, Heredia ha acusat el Govern municipal de silenciar "el principal partit de l'oposició". "Hi estem acostumats i els ciutadans ja saben que els hereus de la corrupció retorceu els fets per fabricar acusacions falses quan no teniu arguments", ha afegit. Per últim, la regidora ha retornat el dard que Farrés havia llançat a ERC en demanar a la direcció general del partit que "cridés a l'ordre" als dirigents sabadellencs. "I demanar que la direcció d'ERC renyi les dones d'ERC Sabadell no seria gaire feminista, no trobes, Marta Farrés? Posats a fer, nosaltres demanaríem al PSC que intervingués davant el neobustisme desbocat, descarat i autoritari que governa Sabadell", ha asseverat Heredia.

Som autoexigents i autocrítiques. Estem molt convençudes de denunciar públicament el silenci del govern de #Sabadell davant dos fets execrables a Catalunya. Sabeu prou bé que heu convocat actes fora de protocol per agressions que han passat a centenars de quilòmetres. 1/4 https://t.co/XgJ4oa1Slx — Francisca Maya Heredia #GovernRepublicà (@maya_hered) November 6, 2021

