Qui és Fly with Xirli, la companyia d'activitats aèries amb seu a Sabadell?

Sabadell té la companyia especialitzada en activitats aèries líder a Europa. Fly with Xirli, creada pel sabadellenc Carles Suñé l’any 2015, organitza salts en paracaigudes, parapent i planadors, així com vols en helicòpter, avioneta i globus, entre altres. “Som l’única empresa de pràcticament tot el món que oferim tantes activitats aèries d’oci”, assegura Suñé.

El propietari de la companyia recull els clients on estiguin i els porta a l’activitat que hagin contractat. Les activitats aèries les duen a terme empreses subcontractades, excepte en el parapent, esport en què Suñé és monitor professional i ell mateix fa l’activitat. “Ofereixo als clients molta comoditat. A més, soc una persona simpàtica i s’ho passen bé amb mi”, afirma.

De fet, Fly with Xirli té una gran valoració a Trip Advisor. “Passo tot el dia amb els clients i intento oferir el millor servei possible. Provenen de tot el món i no els haig de convèncer perquè facin les activitats. Normalment, la gent no té por de tirar-se en paracaigudes, per exemple”, explica el propietari de l’empresa.

D’altra banda, a Suñé li agradaria que els vols en helicòpter que organitza tinguessin lloc a Sabadell i que els seus clients també coneguessin la ciutat. “Crec que la meva empresa podria ajudar el teixit econòmic del municipi, només cal apostar per ella”, indica.

Fly with Xirli es prepara per seguir creixent en un futur. “Vull fer més gran el negoci i acostar les activitats aèries a les persones amb discapacitat”, conclou Suñé.

