Renovació a les files del PP per tornar a l’Ajuntament

El Partit Popular es prepara per tornar a l’Ajuntament de Sabadell després del daltabaix de les eleccions del 2019, quan es van quedar fora del ple municipal. Els populars han iniciat un procés de renovació a les seves files: en els propers dies, elegiran una nova Junta Directiva Local i iniciaran els tràmits per elaborar una llista per als comicis del 2023. “Necessitàvem fer un canvi de rumb”, explica l’exportaveu popular Esteban Gesa en declaracions al Diari.

Per aconseguir-ho, s’han incorporat persones procedents de diferents àmbits. El procés de renovació, que va començar a principis d’any, ha aglutinat militants del partit, independents i perfils procedents d’altres formacions, com de l’antiga Unió Democràtica de Catalunya. Segons ha pogut saber el D.S., entre les cares noves hi ha l’advocat sabadellenc Josep Artero, que té presència en el teixit associatiu de la ciutat, com en l’Hermandad de la Fuensanta i al Santuari de la Salut. Entre els noms també hi ha Núria Rubio, enginyera que treballa a Sabadell des de fa anys i és exregidora a Torredembarra, i Pedro Ridao, conegut al Poblenou i implicat en les reclamacions veïnals d’aquest barri.

Al marge dels canvis interns, el PP elabora un projecte de ciutat allunyat de la qüestió catalana. “És una proposta municipalista, de Sabadell i per a Sabadell, amb visió transformadora i a llarg termini”, assenyala Gesa. Els populars elaboren un full de ruta adaptat als barris, amb la seguretat –sobretot contra les ocupacions il·legals– i l’acció social com a eixos fonamentals. Així, es deixa al marge el debat Catalunya-Espanya i s’orienta cap al centre. Els populars veuen les eleccions municipals del 2023 com una oportunitat per revertir “l’anomalia” del 2019, quan es van quedar sense representació a l’Ajuntament.

Regidors populars durant vint anys

Durant més de vint anys, els populars havien aconseguit representació a l’Ajuntament, amb més o menys encerts: van passar dels tres regidors del mandat 1995-1999 fins a l’etapa en solitari d’Esteban Gesa, l’únic representant del PP al plenari entre 2015 i 2019. Els populars volen aixecar els seus resultats, després que en les tres últimes convocatòries electorals (generals, municipals i autonòmiques) no hagin arribat al 5% dels vots a Sabadell.

