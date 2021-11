Inversió privada de mig milió d’euros a l’Aeroport

L'European Aviation School Barcelona ha invertit mig milió d'euros en el nou edifici coporatiu que entrarà en funcionament, si tot va sobre el previst, a principis de gener a l'Aeroport de Sabadell.

30L'escola de formació, actualment la cinquena escola de formació de pilots professionals d'Espanya per volum i número d'hores de vol, reforça la seva presència a Sabadell obrint unes noves instal·lacions (més de 1.300 m2) que triplicaran les actuals i serviran per centralitzar tota l'activitat de l'empresa a l'aeroport de Sabadell. "Amb el segon edifici corporatiu –els headquarters estan a Barcelona– ens posem les piles de cara a l'evolució del sector aeronàutic, on la major part de les companyies aèries ja tornen a estar al 100% després de la pandèmia", detalla Jordi Mateu, responsable comercial d'EAS Barcleona, mentre afegeix que "les línies de baix cost els interessa tenir els avions operatius el màxim hores permeses per produir beneficis. I això incideix directament en el nombre de pilots que necessiten, amb rotacions de fins a 10 pilots", assegura.

Una prova més que evident de la recuperació del sector són les darreres dades publicades per Aena, del passat mes de setembre, que situava l'Aeroport de Sabadell en millors xifres (4,9%) en relació amb les operacions realitzades fins al setembre d'enguany en comparació al mateix període del 2019, sis mesos abans de l'arribada de la pandèmia a la ciutat. L'alt nivell formatiu de les diverses escoles de vol presents a l'Aeròdrom, sumat a les condicions de vol mediterrànies genera grans volums de futurs pilots d'arreu del món a Sabadell.

Contractació de més personal

Les noves instal·lacions, seguint els criteris d'eficiència i sostenibilitat, tindran diverses aules formatives, un hangar per guardar les 14 aeronaus que disposa entre monomotor i bimotor, i tres simuladors, entre ells el d'un Airbus A320. A més, hi haurà 300 m2 d'oficines. Tot encaminat al creixement que s'intueix en els pròxims anys: "Una de les possibilitats que hi ha és la d'incorporar nous instructors i personal. Si la trajectòria del sector continua aquest camí marcat, amb diversos acords per formar pilots estrangers, és evident que en un futur ens faltarà més gent", reconeix Mateu.

