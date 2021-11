Joan Mundet: “Pérez-Reverte va confiar en mi”

Joan Mundet (Castellar del Vallès, 1956) és un pintor i il·lustrador que ha il·lustrat llibres, revistes i setmanaris al llarg de la seva extensa carrera professional. La seva darrera novetat és la novel·la Bajo el cielo de acero, un western a ultrança. Així mateix, Mundet ha guanyat recentment el premi Girocòmic 2021 en reconeixement de la seva gran trajectòria en el món de la il·lustració.

Definiries com a frenètica la teva carrera professional?

La part més frenètica ha estat poder-me guanyar la vida. He fet de tot, com qualsevol altre il·lustrador i dibuixant. Per mala sort, en el meu sector depens molt del mercat i costa tenir feines fixes. Vaig començar treballant per Santillana i després pel setmanari La Rambla, fins que Arturo Pérez-Reverte va confiar en mi per il·lustrar els personatges d’Alatriste. També he publicat dotze volums d’històries de Capablanca i m’he encarregat dels dibuixos de Dago, una novel·la italiana. No he parat en cap moment i encara segueixo al peu del canó.

Va ser el mateix Arturo Pérez-Reverte qui es va fixar en tu i va decidir que fossis l’il·lustrador d’‘El capitán Alatriste’?

Sí, és així. Ell devia veure les obres que jo havia fet al llarg de la meva carrera i va voler que fes els dibuixos de la seva obra. Això va ser l’any 1999 i des de llavors vam treballar junts en tots els seus llibres d’El capitán Alatriste.

Quan va contactar amb tu Robin Wood, per il·lustrar ‘Dago’, que es publica a Itàlia?

Ell va comprar la novel·la gràfica d’Alatriste i em va enviar un correu electrònic demanant-me que fes els dibuixos de Dago. Vaig acceptar i vaig estar treballant amb ell uns quants anys. Em va servir per aprendre a fer bons guions.

La teva última obra és ‘Bajo el cielo de acero’. Quina valoració en fas?

És un western que feia temps que tenia al cap. Volia descansar de fer els Capablanca i centrar-me a explicar una història que hi té molt poc a veure. Estic molt satisfet del resultat final i crec que a la gent li agradarà.

En quins projectes et trobes ara mateix un cop publicada l’obra?

Estic a diversos llocs. D’entrada, faig una il·lustració setmanal per al diari local de Castellar del Vallès, L’Actual, a la secció de Plaça Major. Ja en porto més de 600. A més, també estic fent les il·lustracions de la novel·la Leyenda del ladrón, de Juan Gómez Jurado, que sortirà ben aviat. D’altra banda, també faig dibuixos a particulars i participo en conferències del sector.

També et dediques a la docència o t’hi has dedicat durant molt de temps.

Sí, des de l’any 1988 cada any he fet classes de dibuix, però aquest 2021 vaig decidir que em volia prendre un temps sense fer-ne.

Publicitat