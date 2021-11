De com un conte infantil per relaxar-se i agafar el son es va fer viral per Whatsapp

Martina li va dir una nit: “No estic cansada”. I així evidenciava que no tenia cap intensió d’adormir-se. Era abril de 2020, en ple confinament. I el que li va sorprendre a Jofre Llombart és que no digués no tenia son. “Sinó que no estava cansada! Clar, davant això que fas?”, va explicar ahir a La Llar del Llibre, amb un somriure. “Potser no estàs cansada, però si li preguntem als teus peus, potser sí”, li va respondre aquella nit pandèmica.

I després, intuïtivament, li van preguntar a les cames. Al maluc. A l’esquena... Un recorregut per les parts del cos hum. I així, Llombart es va inventar un conte oral per ajudar els seus fills a relaxar-se i agafar el son.

De fet, l’endemà, Martina li va demanar que li tornés a explicar el conte de les parts dels cos. Ella mateixa va conceptualitzar que el seu pare s’acabava d’inventar un conte.

El conte va tenir tant d’èxit (emocional i somnífer) que Jofre Llombart el va enregistrar, va començar a circular per Whatsapp entre els seus amics, després va superar barreres de gent coneguda o no. I va tornar viral. Aquesta és la intrahistòria d’aquesta història. I ara, és el llibre Hi havia una vegada un cos.

Llombart el va presentar ahir a La Llar del Llibre, on va revelar que precisament la seva primera feina cobrant va ser de cangur: “Jo llavors tenia 16 anys no hi havia Play Station ni res. Els explicava contes”. De fet, podria ser un preludi de la seva feina narrant i locutant, que després ha desenvolupat com a periodista radiofònic.

Llombart, de fet, va ser durant un temps el corresponsal de Catalunya Ràdio al Vallés Occidental. “Recordo que, aquí a Sabadell, vaig cobrir l’anunci d’Antoni Farrés dient que deixava l’alcaldia”.

A més a més, ha estat la segona veu d’El món a Rac 1, amb Jordi Basté, durant vuit any. Actualment és el secretari de Difusió de la Generalitat.

Però ahir, amb Hi havia una vegada un cos, tan sols era un adult escrivint sobre el vincle entre pare i fills. I no és poc.

