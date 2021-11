L’Ajuntament lloga dos locals a l’oest i al sud per ampliar els equipaments propis d’Acció Social

La xarxa d’equipaments propis d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell creixerà amb dos nous locals que el Govern ha acordat llogar amb opció de compra. Es vol completar així el nou mapa de Serveis Socials Bàsics, amb set espais en total que permetin donar una atenció de més qualitat i proporcionar millors condicions de treball als professionals. Al lloguer dels dos espais es destinaran 117.573 euros i entraran en funcionament aproximadament d’aquí a un any, la tardor del 2022, un cop s’hagin adequat per a aquesta nova funció.

El consistori ha aprovat llogar amb opció de compra els locals del passeig dels Almogàvers, 52 (la Creu de Barberà), al sud de la ciutat; i al carrer del Brasil, 18, dels Merinal, a la zona oest. El primer s’arrendarà per cinc anys a un propietari privat i el segon, per vuit, a l’Incasol.

Canvi de model

Fins a l’esclat de la pandèmia de la Covid-19, els serveis socials municipals estaven ubicats en la majoria de casos als centres d’atenció primària (CAP), lloc on ja hi havia una manca d’espai, que es va accentuar durant el període de més nombre de contagis del coronavirus. Per això es van començar a treure d’aquests espais, per alliberar-los per als sanitaris, i alhora, reordenar la prestació dels serveis socials, un projecte que ja es va engegar durant el govern anterior quadripartit.

La reordenació del servei també permet encarar una reforma del model. “Fem un salt qualitatiu en atenció a les persones per empoderar el ciutadà, no per fer una feina tan assistencialista i centrant-nos en la millora de la seva qualitat de vida”, destaca el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés.

Aquests dos nous locals se sumaran al que està previst per obrir la primavera de l’any que ve al carrer de Covadonga i als quatre ja existents que hi ha a Torre-romeu, Can Puiggener, Can Llong i Can Deu.

