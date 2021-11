La UAB es posiciona en defensa del català a la docència

Un professor de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) va anunciar la setmana passada que deixarà la docència d’un màster perquè l’obligaven a utilitzar el castellà i no podia usar material de l’assignatura en català. És el cas de l’educador social i pedagog Jordi Juanico, que va denunciar en un fil a Twitter que la universitat “menysté la llengua amb excuses d’internacionalitat”.

Obro fil. Acabo d'abandonar la docència d'un màster de la @UABBarcelona perquè obligaven a fer-la en castellà i prohibien el material en català.Malauradament, cada vegada s'està menystenint més la nostra llengua amb les excuses de la internacionalitat, etc. @educaciocat — Jordi Juanico Sabaté (@jordijuanico) November 4, 2021

Des de la UAB, però, aclareixen que en cap cas se li hauria prohibit utilitzar el català per a les dues hores de classe setmanals i les pràctiques que realitza com a docent en el màster. El vicerector de Relacions internacionals i responsable de política lingüística a la UAB, Màrius Martínez, explica al D.S. que, com que la majoria d’alumnes del màster són d’Amèrica Llatina, i tenint en compte que per culpa de la pandèmia molts d’ells no han pogut ser al campus per seguir els estudis presencialment, la coordinadora dels estudis va proposar que la llengua fos el castellà. Però això, segons Martínez, no impossibilitava el docent a realitzar la seva part de l’assignatura en català.

“Estem tots a favor de defensar el català. No ens vam poder aclarir bé”, afegeix Martínez. De fet, aquesta setmana s’ha dut a terme una reunió entre la universitat i Jordi Juanico, en la qual es va poder reconduir la situació. La universitat obre la porta per tal que el docent es torni a incorporar.

