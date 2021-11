El Gran Recapte d'Aliments incorpora el comerç local de Sabadell

La 13a edició del Gran Recapte d’Aliments se celebrarà a Sabadell del 19 al 27 de novembre als grans establiments i al petit comerç local, que s'incorpora aquest any com a novetat. Per segon any consecutiu, es manté el format de l'any pandèmia: només s'acceptaran les donacions monetàries (i no productes directament) a partir de les donacions fetes al web i les línies de caixa dels supermercats. El recapte es destinarà a la compra i distribució d’aliments.

La iniciativa arriba a la seva tretzena edició amb la incorporació del petit comerç a la xarxa de punts de donació d’aliments com a novetat. Per a aquesta raó, s'ha desenvolupat una nova aplicació que permet digitalitzar tot el procés de donació. Totes les donacions al petit comerç es destinaran a aliments que es lliuraran a una entitat propera del barri.

Busquen voluntaris

En aquest context, el Banc d'Aliments busca voluntaris, que hauran d'estar presents als punts de donació el 19 i 20 de novembre, persones voluntàries estaran presents als punts de donació per a informar els clients. Des del 19 al 27 de novembre es podran fer donacions monetàries a les caixes dels supermercats a través d’un codi. El Gran Recapte online estarà operatiu des del dijous 11 de novembre al dissabte 11 de desembre.

Des de l'organització insisteixen en la importància d'aquesta campanya: unes 267.000 persones d’arreu del territori utilitzen els seus serveis. "El banc dels aliments està en una situació molt complicada arran de la Covid, amb un increment del 35% dels usuaris atesos", expliquen fonts de l'entitat.

