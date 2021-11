El Jaume Viladoms, candidat a gestionar el centre de FP de Martorell

Disseny Educatiu, empresa que gestiona el Jaume Viladoms, ha presentat candidatura per al procés de licitació del contracte per a la gestió i explotació del macrocentre de formació professional d’automoció de Martorell. La companyia sabadellenca no ha estat l’única que ha passat el primer tall. La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), el centre tecnològic Fundació Eurocat, la multinacional MSX International Techservices i l’empresa catalana Esquemes Informàtics també l’han passat.

El Govern va treure a licitació el passat 1 d’octubre la gestió del centre i, després d’un primer concurs l’any 2019 que va quedar desert, ara s’han presentat cinc propostes en total. Per tant, més de sis anys després de la seva inauguració, el macrocentre de Martorell sembla que funcionarà aviat. Dit això, les empreses i entitats interessades podien presentar les seves sol·licituds de participació fins al dia 4 de novembre. El Departament d’Empresa i Treball valorarà les cinc propostes finalistes i es preveu que notifiqui l’adjudicació a finals del mes de gener de 2022. La concessió de la gestió i explotació del centre de formació professional d’automoció és de 15 anys, prorrogables a 10 més.

El Jaume Viladoms manté la cautela

Des del Jaume Viladoms prefereixen no fer encara valoracions de la seva candidatura al concurs per gestionar el centre fins que no hagi completat el procediment administratiu obligatori, que inclou l’oferta formativa i econòmica. “Es tracta d’un centre molt gran d’alta complexitat. Hem de valorar bé què hi podem aportar. Preferim esperar i no dir res fins que avanci el procediment”, afirmen des del Jaume Viladoms. A més, no especifiquen si mantindran l’automoció com a formació principal. El centre, segons les bases de licitació, s’ha de convertir en un referent de la indústria de l’automoció en ple canvi de paradigma del sector.

El Jaume Viladoms, propietat de l’empresa Disseny Educatiu, es dedica a l’educació primària i secundària general, a l’educació tècnica professional i a l’educació postsecundària. Els cicles formatius que ofereix són del sector de la informàtica, l’administració i l’àmbit sociosanitari.

Fins ara el macrocentre de Martorell, que es va inaugurar el 2015, no tenia cap empresa que el gestionés. Amb el nou procés de licitació, s’obre un nou escenari. A finals del mes de gener de 2022 se sabrà quina de les cinc entitats i empreses que han passat el primer tall gestionarà el centre durant els pròxims quinze anys.

