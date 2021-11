L’Ajuntament repararà d’ofici una façana del Centre que genera inseguretat entre els veïns

Fa anys que les cases abandonades del carrer de Lacy, 71, 73 i 75, al Centre, generen inseguretat entre els veïns perquè temen que s’ensorrin, sobretot pel que fa a la façana del carrer de Sallarès i Pla.

Ara, l’Ajuntament de Sabadell ja té l’autorització per reparar-ne la façana d’ofici després d’intentar sense èxit que se’n fessin càrrec els propietaris, ja que fonts municipals asseguren que no s’han localitzat. “És un conjunt molt perillós, està en molt mal estat”, denuncia al D.S. un dels veïns, Xavier Gómez. Fonts municipals expliquen que es tracta d’un procediment administratiu lent i encara poden passar uns mesos fins que es faci la reparació, per la qual cosa no concreten un calendari.

Els governs que han liderat la ciutat en els últims anys saben l’estat en què es troben aquests habitatges i fonts del Govern asseguren que s’han fet tots els intents administratius possibles per trobar-hi una solució, tenint en compte que es tracta d’una propietat privada i no s’hi pot actuar tant fàcilment com a l’espai públic. L’actuació que preveu fer el consistori implica repicar el material del revestiment de les façanes, unes obres que dirigiran els tècnics municipals. D’aquesta manera, també es vol assegurar l’estructura de l’edifici i evitar que hi hagi despreniments al carrer.

Paral·lelament, es mantindran les tanques a la vorera per evitar que hi passin els vianants, cosa que fa la Policia Municipal, tot i que passar per la zona coincidint amb la sortida de l’escola, als volts de les 17 h, permet constatar que alumnes i pares passen per l’espai aparentment tancat.

Llarg recorregut

En els darrers anys, el Govern de Sabadell ha intentat solucionar aquesta problemàtica, avançant en els tràmits administratius, però sense poder resoldre-ho encara. S’han fet els procediments establerts, com requeriments, i s’ha publicat al BOE, per exemple, abans de poder actuar subsidiàriament.

