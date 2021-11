Qui vagi amb patinet elèctric al Taulí ja el pot aparcar de forma segura. L'hospital de Sabadell ha estrenat recentment vuit punts d'aparcament segurs per als usuaris i vuit més per als treballadors. Són gratuïts i alhora permeten carregar el vehicle i guardar-hi el casc.

Els primers estan ubicats a l'entrada de l'edifici Taulí nou, a mà esquerra de la porta principal. De fet, la bona resposta dels usuaris ha portat la direcció del centre a plantejar-se ampliar-los. Els segons, on només poden accedir els professionals, estan al costat de Santa Fe, on ja hi ha l'aparcament segur per a bicicletes dels empleats en un espai tancat i videovigilat, tot i que a diferència del primer, aquest està descobert.

Per utilitzar un aparcament cal introduir el patinet en una plaça disponible i es pot connectar el carregador a l'endoll o utilitzar els sistemes de càrrega instal·lats. En tancar la porta, s'ha de col·locar el pom cap amunt i introduir dues vegades un codi de quatre dígits fàcil de recordar. Després d'introduir-lo es comprova que la porta queda ben tancada i amb el pom cap amunt. Per obrir la porta de nou, només cal introduir una vegada el codi i girar el pom. El Taulí recomana utilitzar el propi cadenat de cada persona per lligar el patinet a la base del pàrquing i tenir així doble seguretat.

Amb aquesta mesura el Taulí vol propiciar l'arribada a l'hospital amb mitjans sostenibles, de la mateixa manera que s'hi pot arribar a peu, amb bicicleta, autobús o vehicle privat.

