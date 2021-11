Els casos de Covid es doblen a Sabadell en l'inici de la sisena onada

Canvi de tendència. Si en les darreres setmanes els casos de Covid-19 havien permès recuperar gran part de l'activitat amb l'aixecament de la majoria de restriccions, la situació epidemiològica actual ha canviat perquè en l'última setmana a Sabadell s'han diagnosticat el doble de casos que l'anterior, segons les darreres dades disponibles del Departament de Salut. Aquesta situació d'increment, que es dona tant a Sabadell, com al Vallès Occidental i al conjunt de Catalunya, assenyala l'inici de la sisena onada de la pandèmia.

El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, preveu que els contagis segueixin pujant en les pròximes setmanes, tot i que confia que la vacunació evitarà situacions com les que ja es van viure en les anteriors onades. L'increment de contagis de moment no es nota a l'hospital Parc Taulí, on aquest dijous hi havia dos pacients a planta i un a l'UCI ingressats per aquesta malaltia.

Risc moderat

La setmana passada a Sabadell es van detectar 62 casos de coronavirus, el 93,75% més que l'anterior, quan van ser 32. Abans d'aquesta se'n van comptabilitzar 34. Feia dos mesos que no es donava una situació similar, però aleshores a mitjans de setembre els contagis anaven a la baixa, una situació a la inversa de l'actual. Amb el repunt de contagis Sabadell ha tornat a tenir un risc de rebrot moderat, de 75 punts (és alt a partir de 100), i la velocitat de reproducció de la malaltia ha pujat a 1,87 punts. El percentatge de proves PCR i tests ràpids d'antígens que donen positiu és de l'1,79%, lluny encara del 5% que indicaria que la pandèmia està fora de control.

Al Vallès Occidental l'augment de casos en les últimes dues setmanes ha estat percentualment menor que a Sabadell, del 59,6%, passant de 193 a 308 contagis en termes absoluts. El risc de rebrot a la comarca se situa a 82. Al conjunt de Catalunya l'augment de casos de Covid-19 ha estat del 71,8% en les dues últimes setmanes, entre el 26 d'octubre i el 8 de novembre.

Per la seva part, Josep Maria Argimon descarta de moment aplicar canvis en les restriccions d'horaris i aforaments per aquest augment de casos. El que sí que s'està valorant és estendre l'ús del certificat Covid per accedir a certs establiments.

86% de vacunats

Actualment Sabadell té un 86,1% de la població major de 12 anys vacunada amb la pauta completa contra el coronavirus. El 87,6% només tenen la primera dosi.

Respecte al total de la població, 216.520 habitants, el 77,5% de sabadellencs han rebut una dosi i el 76,2% tenen la pauta completa, ja sigui de Pfizer, Moderna, AstraZeneca o Janssen.

