Junts per Sabadell reclama novament a l'Estat la caserna i l'edifici de Correus

Junts per Sabadell vol aprofitar la negociació dels Pressupostos Generals de l'Estat per pressionar el govern de Pedro Sánchez amb reclamacions històriques i recuperar la caserna de la Guàrdia Civil i l'edifici de Correus de la Via Massagué. La branca de la formació al Congrés, Junts per Catalunya, ha inclòs aquestes demandes entre les seves esmenes al pressupost.

El portaveu de Junts a l'Ajuntament, Lluís Matas, creu que "ara és un bon moment perquè el PSC governa a Sabadell i el PSOE a Madrid, cosa que entenem que és bona perquè hi hagi una bona oferta i se'ls pugui donar un bon ús". A l'edifici de Correus els juntaires hi posarien un centre cívic, una casa de la cultura popular per acollir diferents entitats o bé una botiga. La qüestió, en tot cas, seria trobar una activitat que ajudés a dinamitzar la Via Massagué mantenint l'edifici, protegit.

D'altra banda, aposten perquè l'empresa municipal d'habitatge Vimusa s'encarregui de posar al mercat els pisos de la caserna, en règim de lloguer social adreçat als joves. Alhora, creuen que això s'hauria de combinar amb altres equipaments que el barri no tingui, com un institut. Matas explica que "tal com estan ara els pisos de la Guàrdia Civil i com es construeix avui dia, com la promoció de la carretera de Barcelona, el més sensat seria tirar-los a terra i començar de zero. Però això és un tema de Vimusa o qui ho faci, volem que siguin habitatges de protecció oficial de lloguer pels joves".

En aquests moments el Govern està pendent que es resolgui el recurs que el Ministeri de l'Interior va presentar contra la sentència del TSJC que permetia a Sabadell disposar de la caserna sense haver d'indemnitzar l'Estat per aquest motiu.

A part d'aquests edificis, Junts per Catalunya també reclama a l'Estat que construeixi la ronda Nord per enllaçar la C-58 de Sabadell amb la carretera de Castellar (B-124), el traspàs de la gestió de l'aeroport de Sabadell a la Generalitat, que ajudi a rehabilitar la masia de Can Llong i construeixi l'estació de Renfe a Can Llong així com la tercera via de l'R4 de Rodalies entre Sabadell Sud i Cerdanyola. Tot plegat, indiquen, per reduir el trànsit de vehicles i fomentar l'ús del transport públic.

