Els drons de Sabadell que controlen incendis i ajuden a rescatar persones

Sovint ens pensem que els drons només serveixen per gravar vídeos des del cel, però, en realitat, tenen moltes més utilitats. Eurek Technology, empresa sabadellenca creada l’any 2015, ha creat una línia de negoci, anomenada Airk Drones, en què fabrica drons capaços de controlar incendis, ajudar els Bombers en les tasques de rescat de persones i transportar armilles salvavides als vaixells.

“També serveixen per revisar el manteniment de ponts i de molins eòlics, entre d’altres. Són drons de fabricació pròpia fruit d’un procés d’enginyeria i poden ser útils en multitud de casos”, explica David Matanzas, propietari de la companyia. Els drons que produeixen no són, però, per a l’oci particular.

Dit això, Eurek Technology va ser fruit d’un projecte que va idear Matanzas quan estava estudiant la carrera d’Enginyeria en disseny industrial. Ell va crear un innovador dron i a partir d’allà va tenir clar que volia muntar una empresa que en fabriqués. No obstant això, no va ser un camí de roses: “D’entrada, vaig muntar dues companyies que no tenien res a veure amb això, i no em van anar bé. Després sí que em vaig llançar a la piscina i vaig muntar Eurek Technology, que, de moment, funciona bé”, afirma.

Matanzas tenia clar que veient el “fracàs” de les dues primeres empreses, volia que aquesta tercera tingués més diversificació de negoci. És per això, que a banda de la línia de drons, també va idear Kaleidoscopic Interface, que basa la seva activitat a dissenyar tecnologies d’altes prestacions d’intel·ligència artificial per a sales d’escape room. “Volia que la companyia fos un Lego, és a dir, que tingués diverses peces per ajuntar-les i enfortir el negoci”, assenyala.

Kaleidoscopic Interface fa que els jocs siguin molt més vistosos: “Fem que els escape rooms siguin una autèntica experiència. Ara ja no només es basen a obrir cadenats, sinó que van molt més enllà. Hi trobem llamps, trons, explosions… Ens adaptem al que ens demanen les sales i hi posem el nostre toc personal”, apunta Matanzas.

El propietari d’Eurek Technology assegura que la seva intenció és fer créixer l’empresa. “L’objectiu és que les línies que tenim madurin i així també en podrem obrir de noves. Pensarem en més bogeries”, indica. A més, ell ja pensa a llogar un nou local. De moment, el que utilitzen es troba al Centre d’empreses industrials de Can Roqueta.

