Els vincles de Sabadell amb Silicon Valley

Sabadell exporta des de fa anys talent local a una de les meques de la tecnologia, Silicon Valley, regió situada a la badia de San Francisco, a l’estat de Califòrnia, als Estats Units. Persones amb esperit emprenedor i amb ambició empresarial decideixen creuar l’oceà Atlàntic per treballar en start-ups o multinacionals tecnològiques de la regió empresarial més important al món.

Miguel Romero (Amazon), Laura Homet (Algo-Logic), Pol Jeremias (Pixar i Beautypi) i Pau Casas (Pinterest) en són l’exemple. Els quatre s’han endinsat a un món ple de competitivitat, però, a la vegada, carregat d’oportunitats per a créixer professionalment. De moment, l’experiència els està semblant satisfactòria. Això sí, no són els únics sabadellencs que hi treballen. I, de fet, no només persones físiques de Sabadell tenen presència a Silicon Valley.

Algunes empreses sabadellenques, com la històrica Logic Control, creada l’any 1971, també han tingut contacte o encara el mantenen amb Silicon Valley. Els dirigents de Logic Control hi viatjaven a la dècada dels 80 i 90 per inspirar-se i aconseguir noves idees. En definitiva, es pot dir que Sabadell té un vincle amb Silicon Valley que ve de des de lluny i que perdurarà en un futur.

Sabadellencs que treballen a la ‘meca’ de la tecnologia

Miguel Romero, científic d’intel·ligència artificial a Amazon

Miguel Romero va començar a treballar a Silicon Valley després d’haver fet un màster a Califòrnia. El sabadellenc estava en una consultoria a Barcelona, però va decidir provar sort al continent americà. La cosa no li va anar malament, ja que actualment és científic d’intel·ligència artificial a Amazon Web Services (AWS).

“Treballo amb grans clients estratègics d’Amazon (F1, Nasa, Roche, entre d’altres) per entendre els problemes del seu negoci i innovar noves tecnologies per adaptar-les a la seva àrea”, explica Romero sobre les funcions que du a terme. Ell està encantat de treballar a la meca de la tecnologia: “L’experiència és molt positiva i la recomano a tothom qui tingui mentalitat innovadora. Silicon Valley atrau gent única i de diverses cultures. Això t’ajuda a créixer personalment i professionalment”, reflexiona.

Laura Homet, enginyera electrònica a la ‘start-up’ Algo-Logic

Laura Homet va aconseguir rebre una beca per fer el treball final de grau d’Enginyeria Electrònica a Colorado. Un cop va acabar, també va fer un màster allà. I després, tot i que la seva intenció era tornar a casa, va entrar a treballar a la start-up Algo-Logic de Silicon Valley, on ara treballa d’enginyera de hardware.

“Primer buscava feina a Califòrnia, però vaig tenir l’oportunitat d’entrar a una empresa de Silicon Valley”, explica. Homet assegura que es va sorprendre amb l’ambient emprenedor de la zona: “Hi ha incomptables start-ups. Tot està basat en les últimes tecnologies. És una passada”, apunta. No obstant això, ella troba a faltar algunes coses d’aquí: “A mi també m’agrada viure molt fora de la feina i socialitzar. A Silicon Valley falta aquesta part”, lamenta.

Pol Jeremias, programador a Pixar Animation Studio

Per la seva banda, Pol Jeremias, com Laura Homet, també va anar als Estats Units per fer el treball final de carrera. En el seu cas, a Califòrnia. Era l’any 2006. Després va fer un màster i va començar a treballar a una empresa de jocs anomenada LucasArts. Ara, des del 2015, treballa a Pixar Animation Studios, i des del 2013 és cofundador de l’empresa Beautypi.

“A Pixar porto un equip de sis enginyers de gràfics per a ordinador i creem les eines necessàries per a les pel·lícules que fem. A Beautypi creem diferents productes, relacionats també amb gràfics per a ordinador”, explica Jeremias. El sabadellenc està “encantat” amb el seu dia a dia a Silicon Valley. “Està sent genial. He pogut aprendre moltíssim d’aquesta oportunitat”, afirma.

Pau Casas, responsable d’aliances estratègiques de Pinterest

Pau Casas, amic de la infància de Pol Jeremias, treballava en una empresa de Barcelona. Amb l’objectiu de fer-la créixer va anar a viure a San Francisco l’any 2015 per buscar aliances. La cosa no va anar del tot bé i va decidir deixar l’empresa i buscar feina a Silicon Valley. Al cap de poc temps en va trobar, tot i que no li va ser fàcil per la “forta competència” que hi ha.

“Vaig començar a treballar per un fons d’inversió en start-ups, North West Quadrant Ventures, uns mesos, just abans de firmar per Pinterest, on treballo ara”, explica Casas. Des de fa un temps, ell ha deixat Silicon Valley per anar a viure a Londres. “La meva tasca és de responsable de les aliances estratègiques per a Espanya i Portugal. Treballo amb creadors de contingut, marques, mitjans de comunicació i plataformes. Treballar a Pinterest és un somni”, assenyala.

