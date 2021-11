Diverses penyes del CE Sabadell demanen que la directiva prengui decisions per aturar la delicada situació esportiva

La dolorosa derrota del Centre d'Esports Sabadell davant el San Fernando i la consegüent roda de premsa d'Antonio Hidalgo, on va criticar l'actitud d'alguns aficionats des de la seva arribada a la banqueta arlequinada, ha generat un reguitzell de crítiques a les xarxes. Entre elles, la de la penya arlequinada Honor 1903, que, a través d'un comunicat, ha demanat a la directiva que "es prenguin decisions professionals a l'alçada que la situació requereix", mentre asseguren que "no dubtem que l'equip i el seu staff ho donen tot pel bon esdevenir esportiu, però tots sabem que a la vida no és suficient la intencionalitat sinó els resultats".

En la mateixa línia, lamenten les paraules d'Antonio Hidalgo "assenyalant part de l'afició arlequinada en un discurs poc professional i mancat d'objectivitat tècnica". Anit, un cop finalitzat el partit, una desena llarga d'aficionats van concentrar-se davant la tribuna de la Nova Creu Alta exigint que la directiva prengués decisions i demanant la dimissió del tècnic Antonio Hidalgo.

En les darreres hores, la penya arlequinada The Walking Arlekin Club també s'ha afegit a la petició d'Honor 1903 i demana que es prenguin decisions: "Això no pot seguir un dia més així i no podem seguir excusant la situació esportiva amb la institucional".

Publicitat