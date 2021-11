Sabadell prova els llums de Nadal pocs dies abans de la seva estrena

Sabadell escalfa motors per celebrar el Nadal. Ja fa dies que els principals eixos comercials tenen instal·lats els llums de Nadal, un dels elements més singulars d'aquesta època. Encara queden dies, però, perquè s'instal·lin els arbres i la fira de Santa Llúcia.

Aquest dilluns, de moment, tècnics de l'empresa Aluvisa han estat provant la il·luminació del passeig de la Plaça Major i el passeig de Manresa, entre d'altres. L'encesa dels llums de Nadal es farà el divendres 26 de novembre, com ja és tradició, l'últim divendres d'aquest mes.

L’encesa de llums és una data important per al comerç de la ciutat, ja que marca l’inici de la campanya de Nadal, un període en què sempre augmenten les vendes. Després que l’any passat les associacions de comerciants definissin la campanya de Nadal com a “moderada” –pitjor que anys anteriors, però millor del que s’esperava–, aquest desembre volen recuperar les xifres anteriors a la pandèmia. L’any 2020, la campanya va servir per “parar la caiguda lliure de tot l’any”, el 2021 ha de ser un impuls més considerable.

Optimisme comercial

Crear un ambient adequat a la ciutat amb decoració nadalenca és un incentiu per apujar l’ànim als sabadellencs i fer-los sortir a comprar. Amb aquesta idea combreguen les associacions de comerciants de Sabadell.

“Hi ha moltes ganes entre els comerciants de fer una gran campanya”, assenyala el president de l’Associació de Comerciants de Ca n’Oriac, Miguel Tello. Des de l’entitat, estan preparant diferents propostes festives per desenvolupar al barri. Coincideixen amb la idea que la decoració animarà els sabadellencs a consumir localment.

Des de l’Associació de Comerciants de la Creu de Barberà, Josep Balasch també transmet bones sensacions: “S’acosta el fred i tenim Nadal a tocar. Hi ha optimisme entre els comerços del barri”, destaca. Alhora, valora positivament el xec comerç de 20 euros que ha impulsat l’Ajuntament: “Ha motivat el consum. Estem molt contents, perquè era una cosa que no pintava gaire bé”.

D’altra banda, Ramon Fernández, de l’Associació de Comerciants de Sol i Padrís, reconeix que el sector viu una situació complicada, tot i que “millor que l’any passat”. “Per als comerços que han sobreviscut al barri, la campanya ha de ser un impuls”, afegeix el comerciant.

Malgrat les bones expectatives, hi ha certa por davant una possible falta d’estocs durant la campanya. “Crec que en faltarà, el que no sabem és en quin grau serà”, reconeix Balasch. “Esperem que no sigui això, tenir el client amb ganes de comprar i que no pugui seria molt negatiu”, se sincera.

Publicitat