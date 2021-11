El Club Esportiu Hoquei Sabadell lluita per pujar un esglaó

El camí era llarg després de la refundació del Club Esportiu Hoquei Sabadell i aquesta temporada sembla que s'estan recollint els primers fruits. L'equip sènior masculí dirigit per Joan Esteve està lluitant en els llocs de privilegi de la Tercera Catalana i somia a pujar un esglaó en l'hoquei català. Ara mateix ocupa la tercera posició del seu grup després de l'empat (5-5) a la pista del CEH Olímpic Reus.

Va ser un partit jugat amb gran velocitat per part d'ambdós equips. Errades defensives dels sabadellencs van deixar un advers 3-1 al marcador, però a la represa va arribar la reacció i fins i tot va arribar a remuntar per posar-se dues vegades per davant. Però com va passar la setmana anterior contra el líder Capellades, els últims segons van ser fatídics i va arribar l'empat definitiu del conjunt reusenc. Un empat amarg encara que el CEH Sabadell manté la tercera posició que donaria l'opció a lluitar pel play-off d'ascens a final de temporada.

Per la seva part, el sènior femení va tractar de tu a l'Igualada FEM HCP, però no en va tenir prou per aconseguir la victòria. Les sabadellenques perdien per 1-3 al descans i a la segona part van fregar l'empat (3-4). L'objectiu de les noies es continuar progresant.

Publicitat