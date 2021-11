El pressupost, eina clau per afrontar la recuperació

[Per Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic i Impuls Administratiu]

Ahir el ple va aprovar de forma inicial el pressupost municipal per a l’any 2022, que detalla amb quins recursos comptarà l’Ajuntament l’any que ve i com es gastaran. Amb els comptes, expliquem com garantirem els serveis públics fent la nostra acció compatible amb la sostenibilitat de l’administració. Com donarem resposta a les necessitats de la ciutadania i amb quines accions volem afavorir el ressorgiment després de la pandèmia. Alhora, amb el pressupost, des del Govern hem volgut assegurar recursos perquè les millores arribin arreu. No volem una ciutat a diverses velocitats i per això continuarem fent projectes a tots els barris i actuacions per avançar cap a una ciutat més ecològica amb l’estratègia Sabadell Més Verda.

De la mateixa manera, de la mà d’altres institucions, avançarem en projectes estratègics de futur com el Campus de les Ciències de la Vida i la Salut (inclòs el nou grau universitari d’infermeria a l’Artèxtil), el Hub Aeronàutic o l’obertura del riu Ripoll a la ciutat.

Tot això ho farem possible a partir d’un pressupost, el del 2022, que reafirma la tendència a l’alça dels darrers exercicis. Que supera els 252,6 milions d’euros i destina directament 26 milions a inversions, això és, a obres públiques i equipaments.

Estem en un context en què no podem desaprofitar oportunitats. Resultava, doncs, especialment rellevant assegurar l’aprovació d’uns comptes municipals que garantissin ingressos i despeses adaptats a la conjuntura actual. Com a govern, vam aconseguir tirar endavant el pressupost el primer any de mandat i també el 2020. Enguany assolim la fita per tercer cop consecutiu. I és particularment destacable que, en les tres ocasions, aquest vistiplau hagi estat fruit de la negociació, d’escoltar, d’aportar i d’arribar a consensos.

Cal agrair, per tant, la generositat política i l’altesa de mires de la tinenta d’alcaldessa Marta Morell –la nostra sòcia al govern– i del portaveu de Junts per Sabadell, Lluís Matas. Instal·lar-se en el no pel no és còmode, fàcil i fins i tot més rendible a nivell de titulars. En canvi, seure i parlar amb la ment oberta és infinitament més difícil. És, però, la nostra responsabilitat, el que hem de fer com a representants públics. I és el que volem fer. Així entenem la política i per això aquest acord per aprovar el pressupost és per a nosaltres tan valuós.

El pressupost ens permetrà apujar en més de 770.000 € els recursos d’Acció Social i continuar construint habitatge de lloguer protegit. Avançarem en drets i cohesió, apostant per la igualtat, l’educació, la cultura i l’esport. I culminarem projectes que hem estat dissenyant i tramitant. Acabarem el parc del Nord i el de les Aigües, iniciarem el Pavelló de l’Oest, el Portal Sud i el nou passeig de la Plaça Major. Invertirem en la millora de ferms i voreres, la font de la via d’Alexandra, una nova zona de jocs adaptada a la plaça de les Illes Medes, i millorarem places, zones enjardinades i entorns escolars.

Abordarem la recuperació de la Pista Coberta i començarem la Nova Escola de Restauració. Així mateix, millorarem centres educatius, en aquest cas més enllà del nostre marc competencial, però entenem que hi hem de fer aquest esforç.

Apostarem per l’ocupació, amb oportunitats per a persones en atur o amb dificultats i donarem suport a l’emprenedoria, a l’àmbit empresarial, al comerç i a la restauració. I ens continuarem esforçant per una administració cada cop més eficient i transparent.

Amb el pressupost abordem la recuperació amb la tranquil·litat que tenim recursos adaptats a allò que cal en aquest moment. Esperem, però, sumar-hi nous suports, com els fons europeus Next Generation, o els romanents un cop començat l’any, perquè la millora sigui encara més gran.

Sabadell està canviant després d’anys descuidat i aquest canvi ja ha començat a ser evident. Hem iniciat dues promocions d’habitatge protegit i l’any 2020 vam fer més de 1.600 actuacions de millora a ferms i voreres, per posar només dos exemples. Aquesta evolució a l’alça ha de continuar. El pressupost serà una nova empenta per avançar i generar noves oportunitats sense deixar ningú enrere. Per fer possible, en definitiva, el ressorgiment.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

