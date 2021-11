La pacificació dels carrers de Sabadell, lluny dels objectius marcats

La pacificació dels carrers de Sabadell continua sent una assignatura pendent després d’un primer projecte a final del segle passat que va configurar la situació actual del centre de la ciutat. Entre l’any 1997 i el 1999 es va fer la principal actuació en aquesta matèria, amb la transformació del rovell de l’ou en un espai per a vianants. Parlem de la plaça de Sant Roc, el primer tram del carrer de Gràcia, i els carrers de l’Escola Industrial i d’Advocat Cirera, per exemple.

Pràcticament 30.000 metres quadrats de carrers amb prioritat per a vianants, 23.093 metres quadrats dels quals van ser transformats en el projecte Urban (1997-99) iniciat el darrer mandat de l’alcalde Antoni Farrés; la resta, anteriors a aquesta data. Entre 2017 i 2018, el govern quadripartit d’ERC, la Crida, els comuns i Guanyem volia reprendre els projectes de pacificació i donar prioritat als vianants en 19.622 metres quadrats més de carrers, però a hores d’ara només s’han transformat principalment els 1.930 metres quadrats del carrer de Sant Pere i prop d’un miler més dels carrers de Llobet i Les Paus, que sumen uns 3.000 metres quadrats i entre els tres projectes s’ha executat un 15,29% del que estava previst aproximadament. Actualment s’està treballant en el primer tram del carrer de la Indústria, projecte previst pel quadripartit, però que no el va posar en marxa i va acabar activant l’actual govern, liderat per Marta Farrés (PSC), el passat 31 d’agost. Les obres del carrer de Sant Pere van costar poc més de 395.000 euros, la meitat dels quals sufragats amb fons europeus, mentre que les obres de Llobet i les Paus van ser per 198.331,55 euros.

Voluntat de continuar

El Govern de Sabadell té la intenció de pacificar tots els carrers que es van recollir a l’exposició pública del Passeig el 2017. “La proposta de pacificació dels carrers del centre de la ciutat està definida des de ja fa uns quants anys, amb bastanta anterioritat a l’anterior equip de govern, i ve definida en el Pla de Mobilitat Urbana de l’any 2011, que ara s’està revisant”, indiquen fonts municipals. Això implica canvis com el de la Via Massagué perquè només hi passin autobusos, o prohibir el pas dels vehicles particulars al tram del carrer de Sant Joan entre República i Salut. De moment, però, no hi ha projectes aprovats en aquesta línia.

Des del consistori s’argumenta que s’està estudiant un encaix complex de totes les peces que estan en joc. D’una banda, es parteix del pla ja conegut que, en tot cas, es vol revisar perquè tingui coherència amb l’obligació europea de tenir una zona de baixes emissions el 2023 i la redefinició de les zones de càrrega i descàrrega (CiD) dels vehicles de transport.

Càmeres per controlar la CiD

Les regidories de Desenvolupament urbà i Espai públic estan estudiant la incorporació d’un sistema de càmeres de vigilància per controlar i regular l’accés a l’eix comercial del centre de la ciutat on ja tenen prioritat els vianants. La regidora de Desenvolupament urbà, Mar Molina, explica que “la idea és tenir-ho una mica més controlat”. El sistema seria similar al que regula l’accés del carrer de Gràcia i el del carrer de Sant Pau. Molina creu que “tots ens hem de sentir còmodes al carrer i hem d’intentar fer un encaix perquè estigui tot molt ben definit”. Des de l’executiu es mira com ho fan altres ciutats similars, com les que formen part de l’Arc Metropolità que presideix l’alcaldessa Farrés, com Terrassa, Mataró o Granollers.

Molina també apunta que en la pacificació del trànsit i la gestió de les mercaderies “el pàrquing del Passeig ens donarà una pacificació molt gran”.

Prioritat per a vianants:

Sant Pere, Àngel Guimerà i Jardí

El carrer de Sant Pere és el primer d’aquest nou període de transformació de carrers per a vianants. La proposta que des de fa anys l’Ajuntament té sobre la taula implica que en aquest sector, els carrers Àngel Guimerà i Jardí tinguin aquesta particularitat i només hi haurien de passar els serveis d’emergències. En aquesta situació també es troba el carrer Dr. Creuheras.

Creueta, Indústria i Tres Creus

La pacificació del primer tram del carrer de la Indústria, entre Sant Joan i Sant Llorenç, hauria hagut de donar pas l’any que ve, si es complissin les propostes -cosa que no passarà perquè encara no s’han presentat els projectes-, a altres canvis a la zona. El carrer de la Creueta tindria dos trams: pujant per Sant Llorenç es podria girar a l’esquerra per anar al pàrquing Vapor Turull, mentre que anant a la dreta se sortiria a la Gran Via.

Sant Pau i Migdia entre Les Planes i Sant Pere

Ampliant la xarxa de carrers de plataforma única, els plànols municipals preveuen que als carrers de Sant Pau i del Migdia els vianants tinguin prioritat des de l’altura del carrer de Sant Pere a Les Planes. Hi continuarien accedint els veïns i els serveis d’emergències, però es desviaria el trànsit de pas cap a altres rutes.

Horta Novella i entorn de Vila Arrufat

La transformació dels carrers que queden per sota del de Sant Pere permetria estendre la taca d’oli dels carrers per a vianants fins a la plaça Vila Arrufat, freqüentada per infants per la presència de diverses escoles. Així, es generaria un entorn pacificat que també inclou el tram d’Horta Novella entre les Planes i Ferran Casablancas, que es manté en sentit sud.

Caucas, Concha Espina i Goya

El Govern remarca que calen accions a tota la ciutat per fomentar la mobilitat sostenible. Preveu invertir 2,3 milions d’euros entre tres projectes. La pacificació del carrer Caucas, que serà de sentit únic, a la Plana del Pintor, la creació d’una petita rambla al carrer Goya, i la transformació del carrer Concha Espina en un espai per a vianants, els dos a Campoamor.

Circulació de vehicles:

L’eix de la Rambla i la Via Massagué

Per la Rambla i la Via Massagué només hi haurien de passar autobusos, tant de pujada com de baixada, menys en el tram del carrer de Sant Joan per esquivar el Passeig, tal com es fa ara. Els vehicles haurien de baixar pel carrer del Sol i pujar per Sant Oleguer, de la mateixa manera que es podrien acostar a la Rambla per Alemanya o Joan Plans, entre d’altres.

Sant Oleguer, Narcís Giralt, Sant Joan i Convent

Amb l’accés a la Rambla permès només als autobusos, els vehicles particulars s’haurien de desviar per Sant Oleguer, que continua com a Narcís Giralt. A l’altura del carrer de la República, s’haurien de desviar cap a la dreta, ja que en sentit Rambla només hi podrien anar els autobusos (i en sentit sud). El carrer del Convent seria de baixada fins a Salut.

Gràcia i Sant Cugat

Tant el carrer de Gràcia com el de Sant Cugat, un d’entrada i un de sortida del Centre, serien de prioritat per a vianants des de l’any passat si s’hagués complert el pla presentat el juny del 2017. Del carrer de Sant Cugat cal tenir en compte que el primer tram ja està en part pacificat, a la plaça de les Marquilles, mentre que del de Gràcia passa el mateix fins a la plaça del Pi-pi.

Creueta i Cervantes

En una següent fase de transformació, el carrer de la Creueta tindria prioritat per a vianants en el tram entre el carrer del Carme i la Gran Via. I la mateixa situació es voldria plantejar per al carrer de Cervantes, on els vianants tindrien prioritat fins a Ferran Casablancas i aquí també s’hi inclouria el primer tram de Bosch i Cardellach (la continuació de Cervantes a l’altra banda de la Rambla) i de Zurbano, que es troba just a sota.

